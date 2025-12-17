GPT Image 1.5 : la réponse de ChatGPT à Google Nano-Banana

ChatGPT veut désormais dessiner, retoucher et mettre en page plus vite que jamais. Avec gpt-image-1.5, l’IA américaine affiche ses ambitions face à Google et à son très remarqué nano-banana.

Après GPT-5.2 pour répondre à Gemini 3, OpenAI accélère sur la génération d’images. Avec gpt-image-1.5, l’entreprise veut contrer les performances de Google nano-banana. Ce dernier est devenu la référence du moment pour créer et retoucher des visuels.

Dévoilée dans un billet de blog le 16 décembre, cette mise à jour concerne le modèle de génération d’images dérivé de GPT-4o. Et il n’y a pas encore de bascule vers GPT-5 pour l’image, un saut technologique que beaucoup attendent plutôt avec un hypothétique GPT-5o, probablement en 2026.

GPT Image 1.5 : ChatGPT muscle enfin son œil graphique

Pour la première fois, OpenAI donne aussi le nom “commercial” de ChatGPT Images à cette fonctionnalité. Un détail en apparence, mais montre que l’entreprise veut faire de l’image un pilier central de son IA générative. Quelques heures avant l’annonce, OpenAI révélait d’ailleurs un partenariat inédit avec Disney. Celui-ci autorise la génération de personnages issus de ses licences.

Sur le plan technique, gpt-image-1.5 promet un meilleur respect des instructions, une édition beaucoup plus précise et surtout une vitesse jusqu’à quatre fois plus rapide. OpenAI insiste sur une compréhension contextuelle plus fine. Celle-ci est censée éviter les allers-retours frustrants pour corriger un détail trop discret ou trop appuyé.

GPT Image 1.5 sait désormais conserver la ressemblance d’un visage (un point fort de nano-banana) sans casser l’éclairage d’origine ni déformer les couleurs. Il se distingue aussi sur la génération de textes lisibles, d’infographies et de mises en page façon article de journal. Et cela sans glyphes incohérents ni faux caractères.

Un nouveau retoucheur d’images du quotidien

Derrière cette mise à jour, OpenAI veut transformer ChatGPT en outil de retouche universel. Vous pouvez envoyer une image et demander à essayer virtuellement des vêtements, améliorer une photo de produit ou corriger un détail. En plus, le tout en un temps record, là où nano-banana s’est justement imposé grâce à sa rapidité. Même si sa version pro reste plus lente.

Prompt: A photorealistic wide drone shot of a colossal man (exact face/body from the reference) casually sitting across a London street, one knee raised, hand resting. He wears a navy overcoat, knit sweater, dark trousers,… pic.twitter.com/8qtTWNJUpn — Heisenberg (@rovvmut_) December 16, 2025

Par ailleurs, pour accompagner ce virage, ChatGPT intègre à présent une barre latérale dédiée aux images. Styles prédéfinis, filtres, idées tendances… vous n’aurez plus besoin de maîtriser l’art du prompt pour obtenir un résultat convaincant.

Ainsi, le déploiement est immédiat pour tous les utilisateurs de ChatGPT. Côté professionnels, gpt-image-1.5 arrive aussi via l’API, 20 % moins chère que la version précédente, avec une intégration dans des outils populaires comme Wix, Canva, Figma ou Adobe.

