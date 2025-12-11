Disney investit 1 milliard dans OpenAI ! Mickey, Marvel et 200 persos débarquent sur Sora

Cette année, on a connu des collaborations de tous genres. Mais un partenariat entre Disney et OpenAI, ça s’annonce du lourd. Et le changement ? Apparemment, il sera énorme.

On le savait, Disney adore surprendre. Mais là, le géant du divertissement met les bouchées doubles. En associant sa galaxie de personnages à la technologie d’OpenAI, l’entreprise va bien au-delà de la création de films ou de séries. Elle ouvre désormais la porte à une interaction inédite avec ses univers. Grâce à Sora, les utilisateurs pourront générer des vidéos courtes mettant en scène Mickey, Elsa ou même Iron Man. Et ce, en respectant les droits des créateurs et la sécurité des utilisateurs.

Une galaxie de personnages à portée de clic

Avec ce partenariat historique, Sora va devenir un laboratoire créatif. Parce que plus de 200 personnages issus de Disney, Pixar, Marvel et Star Wars seront disponibles. Le but est de générer des vidéos sociales interactives à la demande des fans.

Vous pouvez donc créer des scènes inédites de Mickey, Simba, Deadpool ou encore Dark Vador. Et rassurez-vous, vous ne serez certainement pas le seul à trouver ça excitant.

En plus, Disney et OpenAI ne se contentent pas de laisser les utilisateurs jouer. Car ces créations pourront aussi être diffusées sur Disney+. Cela offre ainsi un pont entre créations personnelles et plateforme officielle.

Pour les plus audacieux, ChatGPT Images transformera quelques mots tapés par l’utilisateur en illustrations instantanées. Bien sûr, cela se fait toujours dans le respect des licences et sans utiliser la voix ou l’image des acteurs originaux.

Ce partenariat donne effectivement aux fans le pouvoir de réinventer l’univers Disney. Tout en posant des bases solides pour une IA responsable dans le secteur du divertissement. Et avec une durée de trois ans, il y a largement le temps d’en profiter à fond.

Disney devient aussi un acteur majeur d’OpenAI

L’affaire ne se limite pas à Sora. Il intègre aussi ses API pour développer de nouveaux outils et expériences, notamment sur Disney+. ChatGPT sera même déployé en interne pour les employés. Ce qui offre des solutions d’IA pour la création de contenus ou l’optimisation des workflows.

Et attention, le chiffre fait tourner la tête. Les 1 milliard de dollars investis par Disney en actions dans OpenAI s’accompagnent de la possibilité d’en acquérir encore davantage via des bons de souscription. Robert Iger, le PDG de Disney, parle d’un « tournant décisif » pour le secteur. Sam Altman, de son côté, se réjouit de cette fusion entre narration et technologie.

Certes, là où certains voient l’IA comme un outil froid et distant, Disney et OpenAI misent sur une approche centrée sur l’humain. L’idée est non seulement d’élargir le champ de la créativité. Mais aussi de permettre aux fans de raconter leurs propres histoires et, surtout, renforcer la confiance dans l’usage de l’IA.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.