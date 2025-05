[VIDÉO] Transformez vos photos en vidéo anime Ghibli avec ChatGPT images !

Dans cette vidéo, on vous montre comment utiliser ChatGPT et d’autres outils d’IA pour transformer vos photos en courtes vidéos animées, le tout dans une esthétique inspirée des célèbres films Ghibli.

À partir d’une simple photo, on vous guide dans un processus structuré pour générer une animation fluide et stylisée. L’approche repose sur la génération d’images dans ChatGPT, combinées à des outils d’image-to-video. Chaque étape permet d’ajuster les détails pour obtenir une cohérence esthétique, tout en laissant une place à la créativité. Le but : créer une séquence qui évoque l’ambiance des grands classiques japonais, ici, du style Ghibli.

On aborde aussi les enjeux techniques liés à l’animation à partir d’images fixes. Quels formats privilégier ? Comment éviter les artefacts ? Quelle méthode adopter pour garder un rythme narratif fluide ? Ce tutoriel s’adresse à celles et ceux qui cherchent à explorer l’IA comme un levier créatif, sans compromettre la qualité visuelle ni l’intention artistique.

Regardez la vidéo pour voir comment tirer parti de la fonction « images » de ChatGPT, désormais capable d’interpréter, générer et transformer des visuels avec précision. Couplée à d’autres outils accessibles, cette fonctionnalité ouvre de nouvelles pistes pour les créateurs visuels, qu’ils soient débutants ou confirmés. Et n’oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre nos explorations autour des outils d’IA.

