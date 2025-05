Ces deux geeks français ont explosé un jeu de hasard de la FDJ avec leur IA

Qui aurait pensé qu’une simple feuille de calcul pouvait battre la loterie ? Deux jeunes programmeurs français ont mis au point une IA redoutable… directement sur Google Sheets. Résultat : trois victoires consécutives aux jeux de la FDJ, une réaction immédiate de l’opérateur national et une collaboration inattendue.

Julien et Marc n’ont rien de joueurs compulsifs. Ces deux programmeurs ont utilisé Google Sheets autrement. En combinant mathématiques, statistiques et rigueur, ils ont conçu une IA capable d’analyser des milliers de tirages passés. Leur but premier était simple : comprendre le fonctionnement profond des jeux de la FDJ. « On voulait juste voir si des patterns existaient », raconte Marc. Résultat ? Leur feuille de calcul prédisait les tirages avec une précision déconcertante.

La réussite n’a pas été immédiate. L’algorithme a connu des périodes d’instabilité, de recalibrage, voire d’échec total. Les deux développeurs ont ajusté leurs modèles à chaque tirage, en affinant leurs paramètres. Grâce à cette approche empirique, ils ont gagné en fiabilité. En moins d’un an, leur système leur a permis de remporter trois gains consécutifs. Des résultats qui ne doivent rien au hasard, mais à un travail rigoureux.

Trois gains, une alerte rouge pour la FDJ

Gagner une fois à la loterie fait rêver, gagner trois fois devient suspect. La Française des Jeux a très vite repéré le phénomène. Plutôt que de brandir la menace d’une sanction, elle a convoqué Julien et Marc pour mieux comprendre leur méthode. L’idée n’était pas de punir mais de coopérer. Car derrière leur outil, se cachait une solution inattendue pour surveiller d’éventuelles failles du système.

Consciente du potentiel du fichier Google Sheets, la FDJ a fait une proposition. En échange d’une rémunération, elle souhaitait acquérir l’algorithme et son architecture. L’objectif : s’en servir pour détecter les anomalies, prévenir les fraudes et ajuster ses propres algorithmes internes. « Ce n’était pas une sanction, mais une main tendue », explique un représentant de la FDJ.

Ce qui frappe dans cette histoire, c’est la simplicité de l’outil de départ. Google Sheets, souvent limité à la gestion de budgets ou de calendriers, a été transformé en machine prédictive. Sa capacité à accueillir des scripts, croiser des données et générer des graphiques a été exploitée au maximum. Ce détournement créatif prouve qu’il n’est pas nécessaire de disposer de supercalculateurs pour innover.

Julien et Marc ne sont pas issus de grandes écoles. Leur parcours inspire toute une génération de bidouilleurs numériques. Ils démontrent qu’avec de la méthode, de la patience et des outils gratuits, il est possible de bâtir quelque chose de significatif. Leur histoire rappelle que l’innovation ne vient pas toujours des laboratoires mais aussi des chambres d’étudiants ou des cafés coworking.

L’impact potentiel sur le secteur des jeux de hasard

La démarche de la FDJ pourrait marquer un changement profond dans l’approche des opérateurs de jeux. S’associer avec des talents extérieurs, reconnaître leurs compétences et renforcer la sécurité grâce à eux devient un modèle possible. Ce partenariat inédit montre que l’industrie peut évoluer tout en restant éthique et transparente.

L’algorithme développé pourrait servir ailleurs. Dans la finance, les paris sportifs, ou la prévision de trafic. Julien et Marc envisagent déjà d’autres adaptations de leur technologie. Leur exemple prouve que l’accessibilité des outils numériques ouvre des portes insoupçonnées, même dans des domaines verrouillés comme celui de la loterie.

En s’intéressant aux rouages invisibles des jeux de hasard, Julien et Marc ont révélé bien plus. Ils ont rappelé qu’en croisant savoirs mathématiques et technologies accessibles, il est possible de bousculer l’ordre établi. La FDJ, en tendant la main, envoie un signal : l’innovation peut surgir de n’importe où. Et surtout, que même un tableur peut contenir un petit génie.

