Comment l’IA est-elle utilisée pour détecter les comportements de jeu à risque ?

L'industrie des jeux d'argent en ligne brasse des milliards de dollars. Elle connaît un engouement formidable, accéléré par l'essor du jeu sur mobile. Il est donc possible à des millions de joueurs de parier et de miser partout, à tout moment, en quelques clics. Il serait compliqué d'évoquer cette industrie sans en mentionner les points faibles. En effet, il existe de nombreux joueurs qui éprouvent de grandes difficultés financières et personnelles à cause du jeu.

En parallèle, l'intelligence artificielle est un ensemble d'outils qui nous promet beaucoup de choses positives. Elle est utilisée intensément dans de nombreux domaines de l'existence pour une productivité optimale et une efficacité sans faille. Il est donc tout à fait logique que l'IA s'intéresse aux joueurs de casino et de paris sportifs, en particulier les joueurs à problème.

Dans cet article, pas de morale facile. Nous aimons tous jouer au meilleur casino en ligne car cela constitue un passe-temps sympathique. Cependant, la tendance nette des opérateurs de casino est de se soucier de leurs joueurs problématiques et de dresser des solutions de prévention. Voyons ensemble comment l'industrie aide ses clients les plus fragiles en proposant des outils basés sur les statistiques.

Comportements à risque : quand le plaisir disparaît

Le plaisir de jouer, ce sont parfois les opérateur d'iGaming qui en parlent le mieux. En proposant un divertissement pour adulte basé sur l'argent, ces sociétés ont pris conscience de leurs responsabilités. Parce que les joueurs peuvent maintenant accéder à ces plateformes d'une manière ultra rapide, les comportements ont évolué.

Et pourtant, l'addiction aux jeux d'argent ne date pas d'hier. Il suffit de se pencher sur les écrits intemporels de Dostoïevski ( Le Joueurs, notamment) pour voir que la tendance humaine est d'éprouver une sensation d'adrénaline particulière, avec seulement deux issues possibles : gagner, ou perdre.

Thibaut Collard, un haut responsable de la société Gaming1, est très clair dans ses termes. Le jeu devrait s'arrêter quand le plaisir disparaît. La notion de plaisir disparaît d'ailleurs quand un joueur éprouve des difficultés financières et se retrouve dans une situation compliquée. Parce que les dettes de jeu sont une chose malheureusement courante, les sociétés de jeux d'argent ont dû trouver un moyen d'endiguer ce phénomène destructeur.

Des logiciels de prévention convoités par les plateformes de jeu

L'une des solutions trouvées à ce problème est l'implantation de logiciels au sein même des plateformes de jeu. Grâce à de puissants algorithmes, ces logiciels collectent des milliers de données en temps réel et offrent une aide précieuse pour définir le profil de ses clients.

Car on peut très bien être un joueur occasionnel et dépenser de l'argent sur un site de jeu de manière épisodique. Un client plus compliqué est un client qui a tendance à déposer énormément et perdre de façon quasi systématique. Pour détecter ce genre de comportements, les logiciels font des merveilles. Nous allons vous expliquer comment.

Analyse des données du joueur en temps réel

Un logiciel comme ProActiv Detection System fait partie du vaste panel de produits basés sur l'IA qui permettent de détecter des mouvements répétés et compulsifs de la part d'un joueur. Il faut que le programme ne lésine pas sur les détails. Nombre de clics à la minute, variations des montants de paris, nombre de visites du site et intensité de l'engagement du joueur sont autant de détails précieux pour définir un “profil à risque”.

Les meilleures plateformes de jeu en ligne possèdent des équipes dédiées qui déchiffrent en temps réel le comportement de leurs joueurs. Les outils IA sont les bienvenus dans ce système de surveillance qui permet à la fois d'éviter le jeu problématique, mais aussi les suspicions de blanchiment d'argent, hélas très fréquentes dans l'industrie du casino en ligne.

Un rôle de prévention, mais pas de traitement

C'est bien l'IA qui est en mesure de tirer la sonnette d'alarme en cas de jeu compulsif, mais c'est bien à la plateforme d'agir, ou non. L'auto-exclusion reste une option pour un joueur problématique, notamment s'il est déjà fiché chez des établissements de crédits. Pourtant, on ne peut pas forcer un joueur à s'auto-exclure, mais on peut par exemple limiter son plafond de dépôt mensuel.

Il est également important de considérer que ce n'est pas le rôle de l'entreprise du jeu de régler le problème des joueurs. Elles peuvent seulement donner des conseils ou même interdire temporairement l'accès du site. Ce sont des solutions temporaires pour un problème plus large qui ne peut être réglé qu'avec le concours d'un professionnel. D'où la nécessité d'un suivi psychologique pour de nombreuses personnes.

Les autres solutions proposées pour les joueurs excessifs

Comme nous l'avons répété, même le plus puissant des logiciels ne viendra pas à bout des comportements problématiques de certains joueurs. Il est d'ailleurs très facile de multiplier les comptes sur des sites étrangers pour continuer à jouer malgré les restrictions. Les plateformes européennes ont parfaitement compris l'aspect humain de ce problème et elles incitent les joueurs à se diriger vers des organismes d'aide et d'écoute.

Ces organismes offrent un support pour les personnes dont le jeu à conduit à des conséquences financières et mentales fâcheuses. Parce que le jeu est une addiction pour certains, il est important de connaître la racine du problème et d'y remédier. Un suivi psychologique constitue un très bon point d'entrée pour un traitement efficace.

Prévention des dangers liés aux jeux d'argent Les jeux d'argent et de hasard comportent des risques et peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, problèmes émotionnels et de santé mentale. Les jeux d'argent peuvent également créer une dépendance.

Établissez des limites, surveillez vos habitudes et demandez de l'aide si nécessaire.

