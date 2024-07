Le futur s’écrit dans le Grand Est : Découvrez le nouveau cluster dédié au Web3 et à l’IA !

La Technopole de l'Aube, en Champagne, ouvre un nouveau centre dédié à l'innovation dans les domaines du Web3 et de l'intelligence artificielle. L'objectif est de faire émerger les initiatives numériques les plus prometteuses de la région Grand Est.

Pour mener à bien ce projet, la Technopole s'est associée à quatre partenaires clés : l'ESTAC Troyes, Partouche Multiverse, aivancity et ACADEE. Ceux-ci mettront leur expertise et leurs ressources au service des jeunes entreprises sélectionnées. Une opportunité unique pour tester et accélérer la mise sur le marché de leurs innovations.

Un accompagnement sur mesure pour les startups

Les startups retenues bénéficieront d'un accompagnement privilégié pendant 18 mois. Suivi mensuel personnalisé, accès à l'ensemble des services du cluster, réunions trimestrielles avec les partenaires … Tout est mis en place pour transformer les idées prometteuses en réussites concrètes.

Quatre axes stratégiques guideront la sélection des projets :

L'accessibilité des outils d'IA et du Web3

Les synergies entre le physique et le virtuel

L'engagement des communautés

La connaissance client à l'ère du numérique

Le Grand Est : Une région à la pointe de la tech

Avec plus de 50 startups accompagnées depuis 2020, la Technopole de l'Aube s'est imposé comme un acteur incontournable de la scène numérique régionale. La création de ce nouveau cluster dédié à l'IA et au Web3 vient renforcer cette dynamique. Il positionne le Grand Est comme un terreau fertile pour les innovations de rupture. De quoi attirer les meilleurs profils et stimuler la croissance économique.

En réunissant dans un même écosystème startups, grands groupes, académiques et institutionnels, le Cluster Innovation Web3 et Intelligence Artificielle vise à créer un espace idéal pour concrétiser des projets ambitieux. Les jeunes pousses sélectionnées bénéficieront d'atouts uniques pour passer à la vitesse supérieure et transformer l'essai.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 septembre 2024.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.