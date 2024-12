Test de Vidnoz : cette IA est-elle à la hauteur de vos ambitions ?

Vidnoz IA révolutionne la création vidéo avec des outils innovants. La plateforme se vante d’être facile à utiliser et efficace. Est-ce vraiment le cas ? Nous l’avons récemment testé pour le savoir. Voici notre verdict.

Créer des vidéos de qualité rapidement est un défi, surtout quand le temps et les compétences techniques manquent. La question qui se pose est : « comment capter efficacement son audience sans s’épuiser ? » L’intelligence artificielle peut vous aider à changer la donne ! Dans ce contexte, Vidnoz AI révolutionne la création vidéo en automatisant des tâches complexes, en simplifiant tout le processus, et en offrant des avatars réalistes et des voix naturelles. Nous avons testé cet outil en profondeur : voici tout ce que vous devez savoir pour transformer vos idées en contenus visuels captivants.

Caractéristiques techniques

Type : générateur de vidéos basé sur l’intelligence artificielle

: générateur de vidéos basé sur l’intelligence artificielle Principales fonctionnalités : plus de 2 800 modèles vidéo modifiables, avatars IA réalistes, synthèse vocale IA, outil de clonage vocal, face Swap, traduction vidéo IA, suppression d’arrière-plan d’image IA

: plus de 2 800 modèles vidéo modifiables, avatars IA réalistes, synthèse vocale IA, outil de clonage vocal, face Swap, traduction vidéo IA, suppression d’arrière-plan d’image IA Objectifs : simplifier la création de vidéos de haute qualité, même pour les débutants

: simplifier la création de vidéos de haute qualité, même pour les débutants Usage : marketing, éducation, présentations, réseaux sociaux

: marketing, éducation, présentations, réseaux sociaux Formats d’exportation : variés, adaptés à différentes plateformes

: variés, adaptés à différentes plateformes Support et tutoriels : guides détaillés disponibles

Plongée immersive : notre méthodologie de test

Pour tester Vidnoz AI, nous avons suivi une méthodologie simple, mais efficace. D’abord, on a sélectionné quelques modèles de vidéos pour explorer les possibilités offertes. Ensuite, on a choisi différents avatars réalistes afin de vérifier leur fluidité et l’authenticité des expressions faciales. Pour chaque avatar, on a écrit des scripts et utilisé la synthèse vocale intégrée. Cela nous a permis de voir à quel point la synchronisation labiale était précise. On a également testé la personnalisation des tenues et des coiffures pour s’assurer que l’outil offrait assez de flexibilité. Enfin, on a visionné nos créations pour évaluer le réalisme global et l’impact visuel. Résultat : Vidnoz AI ne déçoit pas !

Les fonctionnalités offertes par Vidnoz

Vidnoz offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, en voici quelques-unes :

Créer des vidéos avec des avatars réalistes

Vidnoz met à notre disposition plus de 1200 avatars réalistes. Cet outil nous permet de donner vie à nos idées en quelques clics. La plateforme nous offre la possibilité de choisir l’avatar qui convient à notre projet en sélectionnant :

l’âge : jeune, âge moyen, âgées ;

le genre : homme, femme ;

la tenue : aléatoire, formel, festival.

Résultat ? l’avatar IA offre une attractivité naturelle avec une voix humaine au ton authentique et aussi une parfaite synchronisation labiale.

Nous avons aussi testé la création d’avatar IA, vous pouvez l’utiliser si aucun des options données par la plateforme ne vous convient. Ce processus est un peu plus difficile, mais possible. Pour ce faire, nous avons téléversé l’image de l’un de nos collaborateurs, puis nous l’avons personnalisé à nos fins. Ensuite, la plateforme nous demande de télécharger des vidéos tournées en format HD avec des mouvements corporels adéquats. Vidnoz nous a remis notre propre avatar IA après 5 jours.

Des modèles vidéo

Vidnoz dispose de plus de 2800 modèles vidéos. Ces dernières contiennent déjà des styles de texte, des scènes, des images, des logos, des transitions, etc. Le but étant de nous aider à créer des contenus multimédia plus rapidement.

Pour faire la modification, nous avons accédé au générateur de vidéo en ligne et choisi le modèle qui nous a plu. Par la suite, nous avons procédé à la personnalisation :

sélection ou création d’un avatar IA réaliste ;

conversion du texte deepfake ou doublage de notre vidéo ;

téléchargement de notre propre vidéo, image et document audio ;

choix de l’arrière-plan.

Augmentation de la qualité de la vidéo en ligne

Nous avons aussi testé la fonction « amélioration de la qualité vidéo ». La taille maximale supportée par la plateforme est 200 Mo. Les formats pris en charge sont WEBM, MOV, MP4 et M4V.

Le processus est simple ! Tout d’abord, nous avons téléchargé notre vidéo, puis cliqué sur le bouton « améliorer maintenant », et le tour est joué ! Le rendu est parfait. En fait, contrairement à la compression vidéo, Vidnoz y ajoute de nouveaux pixels (entre 1080 à 2K). L’outil peut même convertir nos vidéos en 4K.

Lors de notre test, nous avons intégré une vidéo prise la nuit, avec des images sombres et granulées. Le rendu est clair et les détails de la scène sont bien restaurés. L’outil a également supprimé le flou et amélioré les bords de notre vidéo. Ce n’est pas tout, Vidnoz est également en mesure d’optimiser la netteté du visage.

Faire danser une photo

La plateforme nous permet de faire danser notre photo avec la fonctionnalité « vidnoz MagicAnimate ». Voici les étapes à suivre :

téléchager une photo avec un visage bien clair ;

choisir l’animation de danse qui nous convient en sélectionnant la musique et la séquence de mouvement ;

cliquer sur le bouton « faire danser »

Cette fonctionnalité se démarque par sa cohérence temporelle et la préservation de l’identité. Il n’est pas nécessaire de télécharger le logiciel pour utiliser cette fonction, d’ailleurs, elle est totalement gratuite.

Nous avons mis le rendu sur les réseaux sociaux, cela a considérablement augmenté l’engagement et les conversions. En fait, il maintient l’attention de l’audience pendant une plus longue durée.

Convertir un URL en vidéo

Cette fonctionnalité simplifie la création de vidéo afin de mettre en avant nos produits. Tout ce que nous avons à faire est de saisir un URL et Vidnoz se charge de générer un contenu multimédia y concernant. Ce processus prend entre 2 à 5 minutes. Quel type de vidéo s’agit-il au juste ? En fait, Vidnoz peut réaliser des vidéos promotionnelles, des publicités, des démonstrations de produits, des contenus explicatifs, des formations, des lancements de la marque, etc.

Pour le moment, il ne supporte que les URL de Google Play et d’Amazon. Toutefois, la plateforme est en constante évolution, elle pourrait prendre en charge d’autres sites comme eBay, Apple Store et Shopify très prochainement. Nous vous conseillons de vérifier de temps en temps les mises à jour pour ne pas rater les nouveautés. La plateforme accepte de nombreuses langues comme l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, etc.

Les plans tarifaires de Vidnoz

Plan gratuit

Vidnoz offre un plan gratuit incluant les fonctionnalités de base comme :

la résolution 720 p ;

2000 caractères par scène ;

20 scripts IA par jour.

Pour ce plan, nous avons droit à 15 secondes de vidéo par jour, 1100 avatars IA, 2500 modèles vidéos et 350 voix.

Plan basic

Le plan basique est disponible à 12,49 euros par mois. Cette formule comprend :

15 minutes par mois ;

3 avatars lite ;

1200 avatars IA ;

2800 modèles vidéo ;

1240 voix.

Avec ce plan, le rendu ne dispose pas de filigrane, avec une résolution 1080p. De plus, nous avons droit à des scripts IA illimité et des voix émotionnelles. Vidnoz nous donne la possibilité de changer d’offre à tout moment.

Plan business

Ce plan coûte 54,99 euros par mois et offre :

30 minutes par mois ;

2800 modèles vidéo ;

1200 avatars IA ;

10 avatars lite ;

1240 voix.

En plus des fonctionnalités basiques, Vidnoz nous donne les options suivantes :

collaboration en équipe ;

réserver une démo ;

CTA sur la page de partage ;

page de partage de marque ;

kit de marque personnalisé ;

clonage vocal.

Plan entreprise

Il s’agit d’une formule sur-mesure. Avec ce plan, Vidnoz offre de nombreux autres avantages comme :

des solutions personnalisés ;

un centre de données dédié ;

un gestionnaire de compte dédié.

Qui peut utiliser Vidnoz ?

Vidnoz s’adresse à de nombreux types de professionnels, surtout :

les équipes de vente : les vidéos générées par Vidnoz peuvent aider à augmenter le trafic et les ventes ;

: les vidéos générées par Vidnoz peuvent aider à augmenter le trafic et les ventes ; les équipes de marketing : Vidnoz nous épaule dans la compréhension de nos produits par les cibles. De plus, les vidéos peuvent susciter un engagement accru et des réponses émotionnelles. C’est important pour développer des stratégies efficaces ;

: Vidnoz nous épaule dans la compréhension de nos produits par les cibles. De plus, les vidéos peuvent susciter un engagement accru et des réponses émotionnelles. C’est important pour développer des stratégies efficaces ; les équipes de communication : Vidnoz génère des vidéos pouvant capter l’attention des spectateurs et de faire passer un message rapidement ;

: Vidnoz génère des vidéos pouvant capter l’attention des spectateurs et de faire passer un message rapidement ; les équipes de support client : les vidéos IA sont une solution efficace pour traiter et résoudre les tickets des clients.

