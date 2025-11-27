Le PDG Salesforce passe à Gemini 3 et jette ChatGPT : « le bond est incroyable »

Deux heures sur Gemini 3 ont suffi pour que le PDG de Salesforce annonce publiquement qu’il ne reviendra plus à ChatGPT.

Marc Benioff dirige Salesforce depuis vingt-cinq ans. Il connaît l’importance des outils qui font gagner du temps. Pendant trois ans, il a utilisé ChatGPT chaque jour. Il écrivait des e-mails, analysait des données et testait des idées avec l’assistant d’OpenAI. Puis, il y a quelques jours, il a ouvert Gemini 3 pour la première fois.

Ce qui s’est passé en seulement deux heures

Benioff raconte qu’il a commencé par des tâches habituelles. Il a demandé à Gemini 3 de résumer un rapport financier long, puis de créer une présentation à partir de chiffres bruts.

La réponse est arrivée en quelques secondes, parfaitement structurée. Ensuite, il a chargé une vidéo de ses propres vidéos de keynote.

Holy shit. I’ve used ChatGPT every day for 3 years. Just spent 2 hours on Gemini 3. I’m not going back. The leap is insane — reasoning, speed, images, video… everything is sharper and faster. It feels like the world just changed, again. ❤️ 🤖 https://t.co/HruXhc16Mq — Marc Benioff (@Benioff) November 23, 2025

Gemini 3 a analysé le discours, proposé un montage automatisé et ajouté des sous-titres intelligents, choses que ChatGPT ne fait pas nativement.

Il a continué avec du code, a collé un extrait Apex (le langage de Salesforce) buggé. Gemini 3 a détecté l’erreur, expliqué le problème et proposé trois corrections différentes en moins de cinq secondes. Là encore, la vitesse et la justesse l’ont surpris.

Gemini 3 contre ChatGPT, le match qui fait mal

Gemini 3 traite texte, images, audio, vidéo et code dans le même modèle. ChatGPT, lui, reste limité au texte et à quelques images avec GPT-4o.

Le modèle de Google répond presque instantanément, même sur des prompts complexes. Les utilisateurs mesurent souvent un délai de deux à quatre secondes avec ChatGPT là où Gemini 3 reste sous la seconde.

En outre, Gemini 3 domine actuellement sur les benchmarks publics. Il obtient le meilleur score mondial sur le classement anonyme LMSYS.

Le modèle dépasse 91 % sur le test de raisonnement scientifique GPQA Diamond et gagne quasiment toutes les catégories de codage et de mathématiques avancées.

Autre détail qui compte pour un dirigeant : la cohérence. Gemini 3 tient une conversation longue sans perdre le fil ni répéter des informations. ChatGPT commence parfois à tourner en rond après dix ou quinze échanges.

Marc Benioff est le PDG de Salesforce, une entreprise qui gère les données de millions d’entreprises. Son changement d’outil personnel envoie un signal fort suivi par ses équipes.

Andrej Karpathy, ex-directeur IA de Tesla, félicite l’équipe Google pour la qualité d’écriture et l’humour du modèle. En outre, Patrick Collison, patron de Stripe, montre une page web interactive générée en quelques minutes par Gemini 3.

Même Sam Altman, PDG de la maison mère de ChatGPT, a reconnu que Gemini 3 est un excellent modèle. Le compliment est poli, mais résonne comme une alerte interne.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.