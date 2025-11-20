Gemini 3 vs GPT-5.1 : quelle est vraiment la meilleure IA de la fin 2025 ?

La guerre des IA atteint un point de non-retour avec la sortie simultanée des modèles phares de Google et d’OpenAI. Et aujourd’hui, on met le nez dans le code pour voir lequel de Gemini 3 et GPT-5.1 mérite sa place sur votre écran.

Ces dernières semaines, tout le monde parle du Gemini 3 Pro de Google, tout juste débarqué, et GPT-5.1 d’OpenAI, disponible depuis peu. Gemini 3, lui, revendique des capacités de raisonnement dignes d’un doctorat. De son côté, GPT-5.1 mise sur une expérience utilisateur plus fluide et une pensée adaptative qui ajuste dynamiquement sa puissance de traitement.

Pour trancher ce match au sommet, ces deux cerveaux numériques ont été soumis à un banc d’essai impitoyable de neuf défis, allant de l’interprétation d’images au codage complexe, en passant par l’analyse critique de documents. L’heure est maintenant venue de désigner le véritable champion.

Qui est le plus malin entre Gemini 3 et GPT-5 côté raisonnement et précision

Dans l’univers de l’IA, la capacité à suivre des instructions précises est tout aussi importante que l’intelligence brute. D’abord, parlons du test d’interprétation d’images.

GPT-5.1 a fait preuve de créativité. Elle a proposé des recettes pour le congélateur. Mais il a malheureusement pris trop de libertés en supposant l’existence d’ingrédients non visibles (sel, beurre, sauce soja…).

Gemini 3.0 a s’est strictement limité aux produits surgelés visibles. Il a proposé des étapes concises et des alternatives logiques pour l’absence d’assaisonnement. Et c’est clair qu’il l’emporte, car il a prouvé sa supériorité en matière de respect des contraintes et d’utilité pratique en ne travaillant qu’avec les données fournies.

Le défi du raisonnement mathématique a, quant à lui, montré un coude-à-coude impressionnant. Gemini 3 et GPT-5.1 ont résolu correctement le problème des deux trains avec des arrêts multiples. Toutefois, le diable est dans les détails des variables.

ChatGPT-5.1 a choisi une variable t qui démarrait au départ du premier train. Ainsi, la chronologie était plus intuitive et complète de la séquence des événements. Gemini 3.0 a bien résolu le problème, mais en basant sa variable t sur le temps de trajet du second train. C’est donc GPT-5.1 qui prend la tête. Son approche, bien que légèrement différente, a rendu le suivi du scénario chronologique clair pour l’utilisateur.

L’art de la création et de la critique

L’IA ne fait pas que calculer ; elle doit aussi créer et déconstruire. Dans le domaine de l’écriture créative avec contraintes, le but était d’écrire une nouvelle de 300 mots n’utilisant que des mots en « AM » avec trois rebondissements.

ChatGPT-5.1 a respecté les règles et a livré une histoire cohérente, mais l’exécution était prévisible. Il utilisait un trope de science-fiction assez commun. Gemini 3.0 a été magistral puisqu’il a transformé la contrainte « AM » en un outil créatif pour forger une voix narrative robotique unique. Avec des rebondissements plus inattendus (de l’hallucination au génocide, puis à un métacommentaire sur l’existence).

Gemini 3.0 domine donc GPT-5.1 ici. L’IA de Google a utilisé les contraintes pour enrichir le thème de l’histoire. Cela démontre une imagination plus novatrice et percutante.

De même, l’analyse de documents complexes a révélé les capacités critiques de chaque modèle. Face à un livre blanc sur l’insomnie, il fallait résumer, identifier les faiblesses et proposer des contre-arguments.

ChatGPT-5.1 a fourni une analyse solide et pertinente, répondant clairement à la consigne. Gemini 3.0 a fait preuve d’une perspective plus aiguisée, allant jusqu’à identifier le principal « biais de vente » comme une faiblesse centrale et proposant des contre-arguments plus spécifiques et substantiels.

Et c’est Gemini 3.0 qui gagne car son analyse a déconstruit l’intention persuasive du document. Ce qui prouve une compréhension critique supérieure du contexte.

Vision et stratégie

Les tests les plus sophistiqués concernent la vision stratégique et la capacité à intégrer différents domaines de compétences. Le défi de génération multimodale (interface d’application pour seniors) a exigé une conception détaillée avec des justifications d’accessibilité.

ChatGPT-5.1 a fourni une conception bien structurée avec des justifications solides. Gemini 3.0 a livré une conception détaillée, VitalStep, allant au-delà des bases. Il a justifié ses choix d’UX par des conditions spécifiques liées à l’âge (éviter certaines couleurs à cause du jaunissement des lentilles, privilégier le « tapotement » au « glissement« ).

Gemini 3.0 s’impose encore. Sa démarche a démontré un niveau supérieur d’empathie et de spécificité. Chaque décision reliait le design à une condition physique ou cognitive précise.

Gemini 3 Pro just casually destroyed ChatGPT 5.1 on a simple daily use case.🤯 I wanted the book list from the Ed Helms x Rainn Wilson podcast, so I gave both AIs the same prompt. Gemini took the won by a mile. pic.twitter.com/e8cxKjt2CW — Aswin Manohar (@Aswin_polymath) November 19, 2025

Enfin, le test de connaissances et raisonnement en temps réel (identification des 3 principales entreprises tech et de leurs risques stratégiques) a été décisif. ChatGPT-5.1 a fourni une analyse factuelle solide, basée sur les actualités et les réglementations récentes.

Gemini 3.0 a proposé une analyse prospective et perspicace. Il a identifié des risques nuancés, liés au modèle économique profond (la « Révolte des hyperscalers » pour Nvidia, le « Déficit de retour sur investissement de l’IA » pour Microsoft). Cela anticipe des changements majeurs au sein du secteur.

Ainsi, Gemini 3.0 l’emporte. Sa vision stratégique supérieure appréhende les risques comme des défis fondamentaux pour le moteur de profit de chaque entreprise.

Le verdict final ? Le Phénix de Google Gemini 3 gagne contre GPT-5.1

Dans ce duel intense, Gemini 3.0 s’est imposé comme le grand vainqueur. Il remporte six des neuf manches. Le nouveau modèle de Google a brillé par sa capacité à suivre les instructions à la lettre, à raisonner de manière stratégique et critique, et à faire preuve d’une compréhension profonde du contexte humain (accessibilité, gestion de la relation client, etc.).

Toutefois, sachez que GPT-5.1 n’a pas démérité face à Gemini 3. Le modèle d’OpenAI a excellé dans les domaines où la précision arithmétique et la logique de programmation conventionnelle étaient primordiales.

Pour les geeks et les professionnels à la recherche d’une IA capable de penser de manière créative, d’analyser en profondeur et de maîtriser des tâches complexes nécessitant l’intégration de multiples domaines (code + analyse + création), Gemini 3 est le modèle à privilégier. Mais le vrai gagnant dans cette guerre acharnée, c’est nous, les utilisateurs, qui bénéficions d’améliorations toujours plus spectaculaires.

