Gemini 3 : Google va-t-il vraiment écraser OpenAI et Anthropic ?

Avec Gemini 3, Google compte chambouler le jeu face à OpenAI. La firme de Mountain View parie sur un modèle plus malin et rapide.

Google vient de lancer Gemini 3. Que nous réserve-t-il ? Selon la firme, le modèle excelle dans la compréhension du contexte et des intentions. Il capte les subtilités d’une idée créative. « C’est incroyable de voir qu’en deux ans, l’IA est passée de lire du texte à « lire la pièce », » explique l’entreprise sur son blog. Et à en croire l’entreprise, Gemini 3 a de quoi rivaliser avec les modèles populaires d’OpenAI et Anthropic. Est-ce vraiment le cas ?

Gemini 3 : Google veut titiller OpenAI

Gemini 3 et OpenAI se retrouvent sur le ring des performances IA, chacun avec ses forces. De son côté, Gemini 3 analyse le contexte et les subtilités des requêtes. Le modèle est en effet capable de générer des réponses plus précises avec moins d’efforts.

This is Gemini 3: our most intelligent model that helps you learn, build and plan anything.



It comes with state-of-the-art reasoning capabilities, world-leading multimodal understanding, and enables new agentic coding experiences. 🧵 pic.twitter.com/u9nFSa4h4E — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) November 18, 2025

Les développeurs peuvent exploiter Gemini 3 via AI Studio et Vertex AI, là où OpenAI propose déjà son GPT-5 aux fonctionnalités avancées. Ce nouveau modèle de Google brille aussi pour coder. Mais aussi de créer des applications et produire des images. Ce qui promet une expérience enrichie.

La bataille se joue aussi sur la recherche en ligne. Car depuis 2022, ChatGPT a changé les habitudes en fournissant des réponses directes aux requêtes. Tandis que Google affichait surtout des liens. Mi-2024, Google a lancé ses résumés conversationnels, mais l’impact sur les revenus publicitaires reste sous surveillance. OpenAI a contre-attaqué avec ChatGPT Atlas, un navigateur IA capable de réaliser des tâches sur le web.

Aujourd’hui, Google mise sur sa communauté pour contrer OpenAI. Parce que Gemini 3 sera disponible immédiatement dans la recherche et l’application Gemini. William Blair, analyste, souligne : « Pour la première fois, Google intègre Gemini dès le jour du lancement dans la recherche. »

Des chiffres qui en disent long

L’application Gemini compte déjà plus de 650 millions d’utilisateurs mensuels. Plus de 70 % des clients Cloud utilisent déjà l’IA Google, et 13 millions de développeurs créent avec ses modèles génératifs.

ChatGPT revendique 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires, dont de nombreux abonnés payants. Pourtant, Google espère attirer ses utilisateurs Chrome vers Gemini 3 et les futures versions. Les experts pensent que ce nouveau modèle toucherait 2 milliards de vues mensuelles via les AI Overviews.

Côté finance, l’action Google a légèrement progressé à 284,11 dollars. Le marché reste prudent face aux dépenses massives en data centers et aux nouvelles méthodes comptables liées aux puces IA. Pourtant, l’enthousiasme autour de Gemini 3 pourrait stimuler l’adhésion des investisseurs.

Google mise également sur ses puces TPUs, conçues en interne, pour concurrencer Nvidia. Le cloud et l’IA deviennent un terrain stratégique, avec des modèles, des agents et la sécurité des données comme piliers.

En bourse, Google affiche un rating technique solide et un Composite Rating IBD de 99 sur 100, signalant une forte confiance institutionnelle. Alors, si ce nouveau modèle tient ses promesses, l’IA Google pourrait redistribuer les cartes.

Toutefois, affirmer que Gemini 3 permettra à Google d’écraser OpenAI et Anthropic reste prématuré. Ces deux acteurs continuent d’innover sans relâche, comme ils l’ont toujours fait.

