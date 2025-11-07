Google Gemini : l’IA peut fouiller dans votre Gmail et Drive

Google continue d’armer son IA de superpouvoirs. Avec sa nouvelle mise à jour, Gemini peut désormais aller chercher des infos directement dans Gmail, vos Docs ou votre Drive.

Gemini vient de recevoir une nouvelle mise à jour. Le chatbot sera maintenant capable de générer des rapports et des analyses basés sur vos propres données. Une fonction aussi pratique qu’un peu flippante, surtout quand on sait à quel point nos e-mails et documents regorgent d’infos sensibles.

Gemini Deep Research avec Gmail, Drive et Docs

Vous vous souvenez de la fonction Recherche approfondie de Gemini lancée en mars ? L’IA de Google était capable de compiler des infos du web pour générer des rapports détaillés sur des sujets complexes. Mais cette fois, avec la dernière mise à jour, Gemini peut dorénavant puiser dans vos propres données de Gmail, Docs, Sheets, Slides, Drive et même vos discussions Chat.

Besoin d’un bilan marketing, d’une analyse concurrentielle ou d’un résumé de projet ? Gemini va désormais croiser vos documents internes avec des données publiques pour produire des rapports pertinents et contextualisés.

Par exemple, Gemini peut combiner vos notes d’équipe, vos présentations et vos échanges par mail pour générer un tableau comparatif ou une synthèse stratégique. Qui plus est, vous n’aurez pas besoin d’abonnement payant pour profiter de cette fonction.

One of our most requested features is here: Gemini Deep Research can now draw on context from @GoogleWorkspace — meaning you can create even more comprehensive reports by pulling in information directly from your Gmail, Drive (including Docs, Slides, Sheets and PDFs) and Google… pic.twitter.com/B3KgefPceL — Google (@Google) November 5, 2025

Google promet aussi que la confidentialité reste au centre du dispositif. Un menu déroulant permet de choisir à quels services l’IA peut accéder. Recherche, Gmail, Drive ou Chat, vous pouvez donc cocher (ou décocher) ce que vous voulez. Pour l’instant, la fonctionnalité n’est disponible que sur ordinateur, mais Google prévoit le déploiement mobile dans les prochains jours.

Ainsi, Gemini devient un assistant de bureau surpuissant, capable de comprendre votre univers professionnel. Reste à savoir si on est prêts à le laisser fouiller dans nos mails pour nous simplifier la vie.

