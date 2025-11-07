Installez tout de suite cette mise à jour Chrome ! Google a découvert 5 failles critiques

Google vient de dégainer une mise à jour express pour Chrome. Et cette fois, ce n’est pas juste pour améliorer les performances. 5 failles critiques viennent d’être repérées dans le navigateur de Google, dont 3 qui peuvent littéralement permettre à un pirate de prendre le contrôle de votre machine.

Chrome, le navigateur le plus utilisé au monde, vient d’être placé sous haute surveillance. Google a confirmé la présence de 5 vulnérabilités dans son code, capables d’exposer des millions d’utilisateurs à des attaques silencieuses. Les correctifs sont déjà en ligne, mais pour se protéger, il faut installer la mise à jour sans tarder.

Des failles qui ouvrent la porte à des hackers

Google a publié en urgence une mise à jour de Chrome après la découverte de 5 failles de sécurité dans le code du navigateur. Et trois d’entre elles sont critiques. Ainsi, elles peuvent permettre à un hacker de prendre le contrôle complet de votre ordinateur, simplement en vous faisant visiter un site piégé.

Parmi ces brèches, la plus sérieuse se cache dans WebGPU, le module qui gère les graphismes accélérés dans Chrome. Exploitée, cette faille permet donc à un site malveillant d’écrire des données dans des zones mémoire interdites. Elle sert à exécuter du code à distance.

Deux autres failles critiques se trouvent dans Views (le moteur d’affichage des éléments de Chrome) et V8, le moteur JavaScript du navigateur. Dans les deux cas, les pirates peuvent utiliser des scripts invisibles pour manipuler l’affichage ou injecter du code non autorisé.

Les deux autres vulnérabilités sont seulement modérées, mais elles restent inquiétantes. Elles concernent la barre d’adresse. Un pirate peut donc afficher une fausse URL pour faire croire que vous êtes sur un site légitime. C’est parfait pour une attaque de phishing bien ficelée. L’une des failles permet même de modifier la présentation de l’URL, ce qui rend la tromperie encore plus crédible.

Mettez Chrome à jour sans attendre

Heureusement, Google a déjà déployé les correctifs, en collaboration avec plusieurs chercheurs en cybersécurité. La mise à jour corrige ces vulnérabilités sur toutes les plateformes. Sur Windows la version 142.0.7444.134/.135, sur macOS la version 142.0.7444.135 et sur Linux la version 142.0.7444.134

Pour l’installer, ouvrez Chrome et cliquez ensuite sur ⋮ puis sur Aide et enfin sur À propos de Google Chrome. L’application vérifiera automatiquement la mise à jour et une fois le téléchargement terminé, cliquez sur Relancer.

Update Google Chrome NOW! 🚨 Critical V8 engine flaw lets hackers run code remotely just by visiting a malicious site. Over 3 billion users at risk. Security patch rolled out — don't wait, secure your browser today! #CyberSecurity #GoogleChrome #UpdateNow pic.twitter.com/e2auXmxLAW — Tirish Reddy (@tirishreddy) November 5, 2025

Je vous rappelle que ces 5 failles sur Google Chrome permettent de prendre le contrôle d’un PC, d’afficher de fausses adresses ou d’exécuter du code malveillant. La firme a réagi vite, certes, mais la mise à jour n’aura d’effet que si vous l’installez. Alors, avant de rouvrir vos 36 onglets, prenez 30 secondes pour sécuriser votre navigateur.

Par ailleurs, je vous conseille de toujours faire vos mises à jour Chrome dès leur sortie. Car, souvenez-vous que derrière chaque correction de bugs, il y a souvent un pirate qui a failli gagner.

