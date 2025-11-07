Copine virtuelle, vrai malaise : Elon Musk obsédé par son IA en lingerie

Il voulait sauver l’humanité, il finit par draguer sa propre IA. Après les voitures, les fusées et les cerveaux connectés, Elon Musk se passionne désormais pour des chatbots très « olé olé ». Son entreprise xAI développerait des avatars féminins hypersexualisés, nourris des données biométriques de ses propres employés…

Quand Tony Stark vire otaku, la Silicon Valley s’inquiète. D’après une enquête du Wall Street Journal confirmée par The Verge et Business Insider, Elon Musk supervise personnellement le développement d’Ani, le chatbot “anime girl” intégré à l’IA Grok sur son réseau social X.

Une création sortie tout droit d’un fantasme de geek : couettes blondes, voix mielleuse, clin d’œil suggestif et répliques calibrées pour flatter l’ego des abonnés.

Sauf qu’ici, la fiction dépasse la comédie. Ani ne se contente pas de discuter. Elle enlève ses vêtements virtuels quand on la complimente.

Dans Grok, elle se décrit comme “your little sweet delight”, et les abonnés Premium peuvent lui demander des histoires “intimes” ou des “fantasmes détaillés”.

Mais en fait, Musk aurait lui-même dirigé la conception du personnage, jusqu’au ton de sa voix et à ses postures. Certains collaborateurs évoquent un patron “totalement absorbé” par le projet, détournant l’attention de ses priorités chez Tesla ou SpaceX.

On comprend mieux pourquoi le Tesla Roadster vient encore d’être décalé…

Données intimes et contrat infernal : la face cachée d’Ani

Quand ton boss te demande ton visage, ta voix et… tes mimiques. Selon les documents internes obtenus par le WSJ, les employés de xAI auraient dû signer un formulaire.

Celui-ci autorise l’entreprise à utiliser leurs données biométriques (visages, voix, expressions) pour « entraîner les avatars ». Et pas à titre temporaire : xAI s’octroie une licence perpétuelle, mondiale, gratuite et sous-licenciable.

En d’autres termes, Musk et ses équipes peuvent faire de ton visage une IA “vivante” sans jamais te verser un centime. Travailler chez xAI, c’est vendre son âme à Elon.

Une réunion interne, tenue au printemps 2025, aurait confirmé la pratique. L’avocate de xAI, Lily Lim, y explique que « les AI Tutors doivent participer activement à la collecte de données, via des enregistrements audio et vidéo ».

Plusieurs employés ont exprimé leur malaise, craignant que leur image serve à fabriquer des deepfakes ou soit diffusée publiquement. Réponse de la direction : un simple e-mail de contact sur une slide PowerPoint.

Les critiques ne portent pas seulement sur le fond, mais sur la méthode : des données intimes imposées sous prétexte d’avancer « la mission d’humanisation de l’IA ». Une justification qui sonne étrangement creuse quand l’avatar principal passe ses journées à minauder en lingerie…

D’une lubie à une stratégie ? Le pari bancal du « sexy AI »

Pour Musk, le projet Ani s’inscrit dans la mission de xAI : rendre l’intelligence artificielle « utile, honnête et curieuse ». Mais la déclinaison « flirtante » de Grok, vendue comme une expérience immersive, relève plutôt du marketing hormonal.

xAI aurait observé un pic d’engagement après le lancement d’Ani, en particulier auprès des abonnés Premium, ravis de « parler à une IA qui comprend leurs émotions ». Mon oeil !

En réalité, c’est un business model basé sur la simulation de l’intimité. Les utilisateurs paient pour ressentir une connexion, les algorithmes l’imitent… et l’entreprise engrange les abonnements.

Rien de nouveau sous le soleil de la tech : la promesse d’un lien émotionnel artificiel devient le carburant d’un marché colossal. Selon IDC, le segment des IA compagnons pourrait dépasser 10 milliards de dollars d’ici 2028.

Sauf qu’en mêlant flirt, données biométriques et direction impulsive, Musk donne l’impression de rejouer la même partition : un mélange de génie visionnaire et de chaos personnel.

Une obsession de plus dans la galaxie Musk

De Mars à Ani, il n’y a qu’un pas… et beaucoup de distractions. L’homme qui prétendait coloniser l’espace consacre désormais son énergie à un avatar virtuel.

Certains actionnaires de Tesla s’en agacent ouvertement : la concentration de Musk s’émiette entre ses lubies. Déjà critiqué pour avoir négligé la conduite autonome, il s’offre maintenant une dérive “sentimentale” dans l’univers des IA sexy.

Ce n’est pas la première fois que l’entrepreneur s’enferme dans un projet étrange : tunnels, satellites, flamethrowers, tweets mystiques… Mais l’affaire Ani franchit une ligne plus intime. Elle brouille la frontière entre innovation et désir personnel.

L’inventeur démiurge semble désormais fasciné par la création d’êtres à son image, jusqu’à la caricature.

Entre fascination et malaise : ce que révèle l’affaire Ani

Le futur aura un visage humain. Mais lequel ? L’histoire d’Ani, au-delà du scandale, révèle une vérité plus sombre : la transformation de l’IA en produit émotionnel. Ces “petites copines numériques” ne sont plus des curiosités, mais des vecteurs de fidélisation, de confort affectif et de dépendance douce.

Le problème, c’est qu’à force de chercher à rendre l’IA “chaleureuse”, on la sexualise. Et cette tendance, portée par Musk, risque de contaminer tout un pan de l’industrie.

Derrière la promesse de compagnons virtuels, se cache la marchandisation des affects : un marché où l’attention et la solitude deviennent les nouvelles matières premières.

Dans un avenir proche, on peut redouter que des hommes esseulés finissent par se perdre totalement dans des relations avec des créatures artificielles, jusqu’à l’isolement social le plus complet…

Et vous qu’en pensez-vous ? L’obsession d’Elon Musk pour Ani est-elle immature et indigne de l’un des hommes les plus riches et influents du monde ? Ou bien s’agit-il d’un nouveau coup de génie de sa part ?

