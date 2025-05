Netflix balance un chatbot IA pour vous épargner le scroll sans fin

Qui n’a jamais perdu trente minutes à faire défiler le catalogue Netflix sans rien choisir ? La plateforme veut remédier à ce phénomène bien connu en intégrant un nouveau chatbot IA.

Ce compagnon numérique sera bientôt disponible, uniquement sur l’application iOS, dans une version bêta réservée à quelques utilisateurs. L’objectif est clair : faciliter la recherche de programmes grâce à des interactions plus naturelles et moins rigides. Fini les longues listes, place aux requêtes comme « quelque chose d’optimiste et drôle » ou « une histoire touchante mais pas trop triste ».

Ce chatbot fonctionne en langage conversationnel. Il ne s’agit pas simplement de filtrer des genres. Vous pourrez écrire des phrases du type : « Je veux quelque chose d’effrayant, mais pas trop » et recevoir une suggestion personnalisée, accompagnée d’un petit message d’ambiance comme : « Ces thrillers vous feront frissonner juste ce qu’il faut ». Une logique bien plus souple que les anciens filtres classiques. Netflix s’inspire ici des interfaces populaires comme ChatGPT, avec des suggestions pré-écrites du genre « Quoi de neuf dans les vrais crimes ? » ou « J’ai besoin de pleurer un bon coup ».

Ce changement survient alors que Netflix redouble d’efforts pour fluidifier l’expérience de navigation. « Le chatbot pourra capter les nuances que la recherche classique rate », affirme l’entreprise. C’est notamment le cas des requêtes complexes, à mi-chemin entre un ressenti émotionnel et une description de genre. En donnant l’illusion d’un dialogue, Netflix espère ainsi que le spectateur trouve plus vite ce qui l’inspire vraiment.

Une expérimentation encore sous surveillance

L’efficacité réelle de ce chatbot IA reste à démontrer : Netflix le teste pour identifier d’éventuels biais ou erreurs, comme les fameuses hallucinations que connaissent certains modèles IA. « Oui, Sinners est disponible en streaming dès maintenant »… alors qu’il ne l’est pas. Ce genre de faux positifs pourrait nuire à la fiabilité du service. C’est donc avec prudence que la plateforme lance cette version limitée.

Ce chatbot ne débarque pas seul. Netflix annonce aussi une série de changements dans son interface. Les raccourcis comme « Ma liste » ou « Rechercher » quittent la colonne de gauche pour rejoindre le haut de l’écran. La plateforme parle d’un « design plus épuré », avec des bulles de recommandation plus visibles. « N°1 dans les émissions de télévision » ou « Lauréat d’un Emmy Award » apparaîtront désormais plus clairement. Ces indices visuels visent à mieux guider les spectateurs perdus dans l’abondance de contenu.

L’inspiration TikTok arrive sur l’appli Netflix

Parmi les nouveautés, un flux vertical de style TikTok va aussi voir le jour. Il sera rempli d’extraits de séries et de films Netflix, à faire défiler avec le pouce. Chaque extrait pourra être regardé immédiatement, ajouté à « Ma Liste », ou partagé avec vos proches. Cette fonctionnalité arrivera sur mobile dans les semaines à venir. Elle vise à capter l’attention rapidement, en misant sur la vidéo courte et le scroll addictif, un format plébiscité par les jeunes utilisateurs.

La plateforme affine ainsi sa stratégie : combiner innovation technique et expérience utilisateur optimisée. Avec ce chatbot IA et ces nouveaux formats visuels, Netflix entend séduire un public parfois lassé par la complexité de son catalogue. Une manière de remettre la découverte au cœur de l’usage, sans frustrer l’utilisateur. Comme le résume un responsable produit : « Nos recommandations seront plus réactives à vos humeurs et à vos intérêts ». Une évolution qui ne réinvente pas la plateforme, mais qui cherche à la rendre plus intuitive, personnalisée… et agréable à parcourir.

