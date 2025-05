Mirror : Netflix retire cet épisode culte ! Regardez-le une dernière fois

Expérience culte du streaming interactif, ovni narratif récompensé aux Emmy Awards, « Bandersnatch » tire bientôt sa révérence. Netflix s’apprête à effacer de son catalogue ce film pionnier signé Black Mirror. Plus que quelques jours pour plonger une dernière fois dans cette œuvre labyrinthique.

Même moi, j’avoue que Bandersnatch n’était pas un film comme les autres. Sorti en 2018, il vous plaçait dans la peau de Stefan, un jeune développeur de jeux vidéo dans les années 80, en pleine mission d’adaptation d’un roman de dark fantasy.

Mais évidemment, dans l’univers de Black Mirror, rien ne se passe jamais comme prévu. Le spectateur devenait le maître du destin de Stefan à travers une série de choix importants, menant à plusieurs fins, toutes plus tordues les unes que les autres. C’était sombre, brillant, et franchement addictif.

Depuis quelque temps, Netflix réduit discrètement sa collection de programmes interactifs. En décembre 2024, il n’en restait déjà plus que quatre. Aujourd’hui, ils ne sont plus que deux. En plus de Bandersnatch, on pouvait encore retrouver Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy vs. The Reverend. Mais lui aussi vit ses dernières heures sur la plateforme.

Alors pourquoi ce grand ménage ? Selon Chrissy Kelleher, porte-parole de Netflix, la technologie derrière ces programmes « a rempli son rôle ». L’entreprise préfère désormais se concentrer sur d’autres innovations.

