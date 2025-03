Black Mirror Saison 7 : quelles technologies vont être tournées en dystopie ?

La bande-annonce de la saison 7 de Black Mirror a été dévoilée et se révèle être glaçante. Prévue le 10 avril sur la plateforme de streaming Netflix, cette anthologie signée Charlie Brooker comptera au total six épisodes.

Diffusée pour la première fois en 2011 sur Channel 4, Black Mirror connaît un succès mondial depuis son arrivée sur Netflix en 2016. Après près de deux ans d’attente depuis la saison 6, la série d’anthologies satirique s’apprête enfin à faire son retour. La plateforme Netflix a dévoilé la date de lancement dans une bande-annonce inédite, avec six nouveaux épisodes aux récits toujours plus troublants.

L’intelligence artificielle au cœur de la saison 7 de Black Mirror !

Au moment de regarder la bande annonce de la saison 7 de la célèbre série Black Mirror, j’ai constaté que cette saison inédite devrait une fois de plus explorer le thème de l’IA ainsi que les dangers qui l’accompagnent.

D’ailleurs, je crois que cette orientation était déjà assez prévisible ! De plus, pour la première fois dans l’histoire de la série, l’un des épisodes fera suite à un précédent. Le trailer met en avant la suite de l’épisode 1 de la saison 4 de la série USS Callister.

« Nous avons fait une suite pour la première fois de l’histoire de Black Mirror », souligne Charlie Brooker. « Normalement je tue tous les personnages à la fin d’un épisode, mais cette fois, j’en ai gardé quelques-uns en vie », a-t-il poursuivi.

Cette continuité de la saison est sans doute l’une des particularités de cette saison 7 de Black Mirror.

Le retour des acteurs emblématiques de la saison précédente !

La bande-annonce montre aussi le retour surprise d’une star de la série Black Mirror ! Dans cette suite très attendue, Cristin Milioti fait son grand retour.

Si vous êtes un fan de cette série d’anthologies, vous avez certainement aussi remarqué la présence de Will Poulter et Asim Chaudhry. Ces derniers ont été aussi aperçus dans l’épisode interactif Bandersnatch en 2018.

En outre, le casting se révèle être aussi particulièrement impressionnant ! Il réunit de grands acteurs comme Rashida Jones, Paul Giamatti, Emma Corrin, Issa Rae, Peter Capaldi, Awkwafina, Billy Magnussen, Chris O’Dowd et Tracee Ellis Ross.

Black Mirror, 6 épisodes qui promettent des expériences variées

Dès le 10 avril prochain, vous pourrez profiter de la saison 7 de Black Mirror constituée de six épisodes. Selon son créateur Charlie Brooker, les épisodes promettent d’offrir des expériences variées aux téléspectateurs.

« Attendez-vous à un mélange des genres et des styles », avait-il annoncé lors de la Geeked Week de Netflix en septembre dernier. « Certains épisodes sont profondément désagréables, certains sont assez drôles et certains sont émouvants. »

En fait, deux des six épisodes ont une durée ressemblant à celle des films selon son créateur ! Par ailleurs, il a ajouté que la science-fiction sera à l’honneur dans ce septième chapitre.

Je dois avouer que cette nouvelle saison est beaucoup plus intrigante que les précédentes et j’ai hâte de la visionner ! Et vous, qu’en pensez-vous de cette nouvelle bande-annonce ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.