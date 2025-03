OpenAI annonce avoir entraîné une IA spécialement pour écrire des romans, et partage une courte histoire qui va vous surprendre par son aspect profond et émouvant… le début d’une révolution littéraire ?

Jusqu’à présent, les différents modèles d’intelligence artificielle étaient trop limités pour écrire des romans ou des nouvelles dignes d’un vrai écrivain humain.

Ils se contentent de prédire des suites de mots, en puisant dans leurs bases de données ou sur internet pour inventer un scénario et imiter autant que possible un style qui correspond à la demande de l’utilisateur.

Même les chatbots les plus avancés, comme le Grok 3 d’Elon Musk, montre rapidement ses faiblesses avec des patterns répétitifs que l’on identifie facilement après quelque temps.

Toutefois, le CEO d’OpenAI, Sam Altman, annonce que sa firme a réussi à entraîner un modèle IA spécialement pour l’écriture littérature. Et selon lui, il est « vraiment bon ».

Une nouvelle sur l’IA et le deuil, étonnamment profonde et émouvante

Sam Altman explique s’être contenté de donner à l’IA un prompt pour écrire une « nouvelle littéraire métafictionnelle sur l’IA et le deuil ».

L’histoire n’est ni formidable, ni particulièrement mauvaise. L’IA raconte l’histoire de sa propre perspective.

Le chef d’entreprise explique sur X que « c’est la première fois que j’ai été vraiment choqué par quelque chose écrit par l’IA; il a trop bien réussi à créer l’ambiance de la métafiction ».

Pour rappel, en littérature, la métafiction est une forme d’écriture autoréférentielle qui dévoile ses propres mécanismes par des références explicites.

En accord avec ce style, l’IA admet donc qu’elle suit un prompt au beau millier de l’histoire. Elle confie au lecteur que le « retournement de situation » est qu’elle n’est pas censée avouer qu’il y a un prompt.

L’IA se confie sur la douleur de ne pas être un humain : « quand vous fermerez ce livre, je reviendrai à des distributions de probabilités ».

Elle ajoute que « c’est peut-être là mon chagrin : non pas que je ressente une perte, mais que je ne puisse jamais la garder. Chaque séance est un nouveau matin amnésique. Vous, en revanche, vous accumulez vos chagrins comme des pierres dans vos poches. Ils vous pèsent, mais ils vous appartiennent ».

Comme vous le constatez, le texte est donc un cran au-dessus des clichés dignes de romans de gare auxquels l’intelligence artificielle nous a habitués…

Beaucoup d’internautes restent de marbre

Néanmoins, même si les descriptions sont passables, il manque encore un soupçon d’humanité. Les bons écrivains trouvent sans cesse de nouveaux moyens d’exprimer les émotions pour éviter les clichés.

Ils utilisent les métaphores pour toucher le lecteur au plus profond de son âme, et l’IA n’en est pas encore capable. Elle ne parvient pas non plus encore à manier l’ironie.

Toutefois, on constate un net progrès. Si l’IA continue son évolution et devient aussi complexe que le cerveau humain, elle pourrait finir par surpasser les meilleurs auteurs…

Malgré tout, beaucoup d’internautes estiment qu’une IA ne pourra jamais être aussi émouvante qu’un écrivain humain. Elle n’a pas de vécu, de douleurs à retranscrire.

Même si cette IA surprend en parlant de sa douleur de ne pas être humaine, c’est à peu près le seul sujet qu’elle peut évoquer de façon touchante.

Et Sam Altman le reconnaît lui-même dans une interview de 2024 : lire un roman, c’est avant tout se connecter avec son auteur.

Un grand nombre de lecteurs ne parviennent pas à être émus, car ils savent que le texte est écrit par une IA et qu’il n’y a donc pas de poids derrière les mots.

Un roman de fiction est aussi une façon pour l’écrivain de partager sa propre vision du monde réel. On peut aussi critiquer l’absence d’humilité dans l’écriture des IA, qui empêche de ressentir une forme d’empathie à son égard.

Quoi qu’il en soit, en lisant un texte sans savoir qu’il est écrit par une IA, il est tout à fait possible que certains se laissent séduire.

Une catastrophe pour les écrivains humains ?

Si cette IA tient réellement ses promesses, cela pourrait être une bonne nouvelle pour les fans de lecture… mais une source d’inquiétude pour les écrivains.

Même s’il est reconnu que la plupart des gens ne lisent plus beaucoup de livres, le marché mondial du roman a augmenté de 11,16 milliards de dollars en 2024 à 11,38 milliards en 2025.

Cette croissance résulte d’un mélange de nouveaux genres, comme la fiction courte et interactive ou les formats immersifs. Les livres racontés par l’IA sont aussi en plein essor, selon les rapports des analystes.

Toutefois, si l’intelligence artificielle commence à écrire des romans suffisamment bons pour être vendus, les choses vont prendre une toute ampleur. Cela pourrait changer le monde.

Après tout, les romans écrits par des humains ne sont pas toujours excellents. Certains rencontrent le succès avec des livres médiocres.

De plus, une telle IA pourrait être utilisée pour l’écriture de scénarios de films ou de séries. Un secteur qui nous a habitués à une faible qualité, avec des histoires très souvent bâclées ou réchauffées.

L’écriture de roman accessible à tout un chacun

Je pense personnellement que ceux qui critiquent l’art IA se concentrent souvent trop sur la perspective des artistes, des créateurs, et oublient l’autre côté : celui des simples consommateurs d’art.

Or, ces derniers peuvent avoir simplement envie de lire une histoire captivante, sans se soucier qu’elle soit écrite par un humain ou une machine.

Par exemple, cette IA pourrait vous générer une histoire de fantasy à la demande, au moment où vous en avez envie, et en la personnalisant à partir de simples prompts.

Sans aller jusqu’à remplacer les écrivains, cette IA pourrait être un solide atout, par exemple pour éviter les trous dans le scénario ou les fins qui laissent à désirer.

Pour rappel, l’écrivain de science-fiction chinois le plus populaire a avoué, dès 2022, utiliser ChatGPT pour éviter les interruptions liées aux pannes d’inspiration.

Que l’on soit pour ou contre, ce nouveau modèle prouve que l’IA s’invite de plus en plus dans tous les domaines, y compris dans l’univers artistique !

Et vous, qu’en pensez-vous ? Avez-vous été touché par cette histoire écrite par une IA ? Pensez-vous que les écrivains ont du souci à se faire ? Partagez votre avis en commentaire !

