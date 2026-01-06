RED by SFR révolutionne vos voyages avec sa eSIM : fini les galères à l’étranger !

Scanner un QR code au fond d’un aéroport bondé. Croiser les doigts pour que ça marche. Redémarrer le téléphone. Recommencer. Oubliez tout cela. RED by SFR veut mettre fin à ce rituel pénible avec une eSIM activable instantanément, directement depuis le web. Oui, ça va changer quelque chose.

Voyager à l’étranger n’est plus seulement une question de destination. Il faut aussi anticiper sa connexion mobile. Pourtant, comme beaucoup le savent déjà, tout n’est pas rose. Data hors de prix, cartes SIM locales, eSIM capricieuses, la galère est bien connue.

Heureusement, RED by SFR arrive avec une solution simple, rapide et plus moderne. Il propose une eSIM activable via l’EID, sans QR code, sans stress. Intéressant, n’est-ce pas ?

Si vous avez déjà activé une eSIM via QR code, vous savez. Ce n’est pas compliqué. Pourtant, ce n’est jamais fluide non plus. Il faut parfois deux écrans, une bonne connexion, et surtout de la patience. RED by SFR a décidé de zapper cette étape avec l’activation dite Push eSIM via EID.

L’EID, c’est la carte d’identité numérique de la puce eSIM intégrée à votre smartphone. Il s’agit d’un numéro unique de 32 chiffres. Une fois renseigné lors de la souscription, tout se fait automatiquement. Le profil eSIM est envoyé directement sur votre téléphone. Puis une notification push s’affiche. Vous confirmez et c’est activé.

L’avantage de cette option ? Plus besoin de scanner quoi que ce soit, ni de risquer une erreur humaine. Fini aussi les manipulations obscures dans les réglages. En quelques minutes, votre forfait est prêt.

Et surtout, vous pouvez l’activer depuis la France, même juste avant d’embarquer. RED by SFR recommande d’ailleurs de le faire avant le départ. C’est moins risqué. Cela promet ainsi un gain de temps, une activation plus fiable et une expérience plus propre pour les voyageurs.

Pourquoi cette solution fera mieux que les eSIM Travel classiques ?

C’est peut-être la question que vous vous posez. Alors, la réponse est simple. Face aux eSIM de voyage type Airalo ou Holafly, RED by SFR joue une autre partition. Là où les Travel eSIM proposent uniquement de la data prépayée, ceci intègre l’international directement dans ses forfaits, sans engagement.

Le premier gros avantage est que vous pouvez garder votre numéro français. C’est-à-dire, vous pouvez passer des appels et envoyer des SMS, MMS illimités depuis l’étranger vers la France ainsi que l’UE. C’est pratique pour recevoir un SMS bancaire ou un appel important. Et surtout, sans frais cachés.

Côté data, les enveloppes sont généreuses. Vous aurez jusqu’à 50 Go utilisables en roaming selon les options, dans l’UE mais aussi dans des destinations comme les États-Unis, le Canada, la Suisse ou Andorre. Et ce, pour un tarif mensuel qui reste très agressif comparé aux solutions concurrentes.

Sur un séjour d’un mois aux États-Unis, la différence est nette. Là où certaines eSIM data-only peuvent coûter 25 € pour 10 Go, RED by SFR permet de rester connecté pour quelques euros par mois. Cela tout en conservant sa ligne principale active. Sur plusieurs mois, les économies deviennent conséquentes.

Ajoutez à cela l’absence d’engagement, les Packs Séjour pour maîtriser son budget et une activation ultra-rapide via EID.

