Un appel de votre banquier ? Méfiez-vous même si c’est son vrai numéro !

Les escrocs ont perfectionné leurs tactiques pour tromper les gens, et l’une de leurs méthodes les plus insidieuses est l’arnaque au faux conseiller bancaire. Oui, un appel de banquier affichant un numéro authentique, mais cachant une escroquerie. Cette technique, de plus en plus répandue, est redoutablement efficace. Comment les escrocs parviennent-ils à afficher le véritable numéro de votre banque sur votre téléphone ?

Lorsque vous recevez un appel de banquier, la vue du numéro familier de votre agence bancaire sur l’écran peut vous rassurer. Par contre, cette assurance pourrait être trompeuse. Grâce à des logiciels largement accessibles, les escrocs peuvent modifier l’affichage de leur numéro, faisant croire qu’ils appellent depuis votre banque. Même un appel de banquier avec un numéro connu peut être un leurre habilement orchestré.

Le masque trompeur d’un numéro connu

Des logiciels modernes permettent de changer les données d’un appel. Ainsi, un appel de banquier affiche parfois un numéro de banque connu, trompant la vigilance. Au téléphone, un faux conseiller bancaire incite à des transactions financières, visant le vol. Les escrocs, en montrant un numéro de banque vrai, gagnent la confiance des victimes. Pourtant, il est techniquement facile de falsifier un numéro affiché.

Les logiciels comme IPBX permettent de choisir le numéro affiché lors d’appels via Internet. Ces outils, bien que légaux, deviennent un moyen pour les escrocs d’opérer depuis l’étranger. Les opérateurs français, face à un appel de banquier depuis un autre pays, ne peuvent vérifier la vérité du numéro. Ainsi, les fraudeurs utilisent cette lacune pour leurs arnaques.

Arnaque au faux conseiller: comment les escrocs affichent le vrai numéro de votre banque sur votre téléphonehttps://t.co/pFLzY8YwDh pic.twitter.com/che14H1z17 — BFMTV (@BFMTV) December 6, 2023

Un appel de banquier ? Soyez doublement vigilant

En cas d’un appel de banquier, la prudence est cruciale. Ne jamais partager ses identifiants est une règle d’or. Les escrocs se servent d’informations personnelles, parfois volées, pour convaincre. Ils prétendent parfois aider contre une escroquerie. Si un appel de banquier éveille des soupçons, le signaler au 33700 est essentiel, même si le numéro semble légitime.

L’arnaque au faux conseiller bancaire joue sur la confiance que nous accordons aux numéros familiers. Elle nécessite une vigilance constante, surtout face à des appels internationaux et des méthodes de falsification sophistiquées. Il est impératif de protéger ses données personnelles et d’être sceptique, même face à un numéro de banque apparemment authentique.