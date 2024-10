Scam IA : voici les stars les plus usurpées par les arnaqueurs

Si vous avez vu des stars Tom Hanks vendre des remèdes douteux, c’est probablement une escroquerie alimentée par l’intelligence artificielle. Scarlett Johansson, Sydney Sweeney et d’autres célébrités sont victimes de deepfakes pour promouvoir des produits qu’elles n’ont jamais approuvés.

🔥 Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. J'en profite

Des deepfakes de célébrités envahissent les réseaux sociaux, promouvant des produits, des médicaments ou des services douteux. Des visages familiers sont exploités par l’IA pour tromper les internautes.

L’entreprise McAfee a récemment publié une liste des célébrités les plus usurpées par ces arnaqueurs numériques.

Les arnaqueurs usurpent des stars pour vendre des produits frauduleux

L’IA permet désormais de créer des vidéos hyperréalistes où des célébrités semblent promouvoir des produits douteux. L’actrice Scarlett Johansson, par exemple, se retrouve en tête de la liste des usurpés. Pourtant, elle a longtemps milité contre l’utilisation non autorisée de son image par l’intelligence artificielle.

Tom Hanks, autre victime des deepfakes, a récemment publié un message sur Instagram pour avertir ses fans. Il a déclaré que des publicités trompeuses utilisaient son visage pour promouvoir des « médicaments miracles ». Pourtant, l’acteur a fermement nié toute implication, rappelant qu’il ne travaille qu’avec des médecins agréés.

L’arnaque touche aussi la jeune génération : Sydney Sweeney, star montante d’Hollywood. Son image, volée et modifiée, a été impliquée dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies.

Kylie Jenner, reine des réseaux sociaux, n’est pas en reste : de faux produits Kylie Cosmetics circulent en ligne. Les arnaqueurs se servent de sa notoriété pour duper des milliers de consommateurs.

Il y a aussi Taylor Swift, dont le nom et l’image ont été détournés pour des escroqueries aux billets de concert. Ces derniers ont même été utilisés à des fins de désinformation (soutien politique).

Anya Taylor-Joy, elle, a vu ses comptes sociaux piratés pour diffuser de fausses informations sur sa série en streaming. Sans parler des arnaques aux cadeaux promues, sans autorisation, en son nom.

Les escrocs vont même plus loin, avec l’utilisation des images de Sabrina Carpenter pour des publicités d’applications créateurs d’images explicites.

Johnny Depp, Addison Rae et Blake Lively figurent aussi dans la liste de ce dont l’image a été utilisée pour promouvoir des escroqueries. Ces dernières sont liées aux cadeaux publicitaires et aux cryptomonnaies.

Choisissez votre sécurité à la commodité

Selon McAfee, à mesure que la technologie progresse, distinguer une vidéo authentique d’un deepfake deviendra un vrai casse-tête. Les utilisateurs doivent redoubler de vigilance et ne pas céder aux promesses alléchantes des célébrités virtuelles.

Abhishek Karnik, expert en cybersécurité chez McAfee, rappelle que les cybercriminels utilisent des outils de plus en plus sophistiqués. Les visages de célébrités, qui captent facilement l’attention, servent d’appât parfait. Il l’a expliqué dans un communiqué en ligne.

« À une époque où l’actualité des célébrités fait partie des conversations quotidiennes et est accessible en un clic, les gens privilégient souvent la commodité à la sécurité en ligne, en cliquant sur des liens suspects promettant du contenu sur les célébrités ou des produits connexes. »

« Mais si cela semble trop beau pour être vrai, cela vaut la peine d’y réfléchir à deux fois. Les cybercriminels utilisent des outils d’IA avancés pour créer des escroqueries plus convaincantes, les risques augmentent et les noms de célébrités constituent un appât parfait pour les consommateurs curieux. C’est pourquoi les gens doivent rester vigilants et réfléchir à deux fois avant de cliquer. »

Bon à savoir : Elon Musk, le milliardaire, ne figure pas dans la liste publiée par McAfee. Mais il n’en est pas moins qu’il est devenu la cible préférée des pirates utilisant des deepfakes pour des escroqueries cryptographiques. Selon Gizmodo, plusieurs plaintes ont même été déposées auprès de la FTC à ce sujet.

Personnellement, je pense que plus une technologie est avancée, plus les risques qu’elle soit utilisé à des fins malveillants sont énormes. Et vous, qu’est ce que vous en pensez ?

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.