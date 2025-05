Imagine.art est un générateur d’image qui attire l’attention grâce à ses nombreuses fonctionnalités : génération d’images, création de vidéos, optimisation de contenus visuels… et même une alternative à Midjourney gratuit. À travers notre test complet, vous saurez exactement de quoi cet outil IA est capable.

Choisir un générateur d’image devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que les marchés se remplissent d’outils IA. Cependant, il est toujours possible de trouver des valeurs sûres, comme Imagine.art. Il est ici question de voir si l’outil mérite sa place parmi les meilleurs générateurs IA.

Imagine.art Le générateur d’image fiable et f Visiter le site Verdict Imagine.art est un excellent choix pour ceux qui veulent des images de qualité, mais aussi d’autres fonctionnalités plus techniques, sans pour autant perdre en accessibilité. Ses options additionnelles sont intéressantes et faciles à comprendre. Il profite en plus d’une grande communauté disponible sur la quasi-totalité des réseaux sociaux. S’il est vrai que les tarifs ne sont pas accessibles à tout le monde, les plans proposés peuvent se montrer rentables à long-terme pour une utilisation professionnelle. Un outil IA haut en couleur qu’il vous faudra au moins tester. On aime Diversité de fonctionnalités

Grande accessibilité On aime moins Exports en HD parfois limité

Quelques bugs notables

Imagine.art : présentation

Une interface sobre, mais attrayante, des fonctionnalités diverses, et une communauté très active. Il est facile de reconnaître Imagine.art par ses qualités.

Vous avez ici un des meilleur générateurs d’images to images les plus prisés sur le marché, comme en atteste les plus de 100 millions de téléchargements et une communauté regroupant une trentaine de millions d’utilisateurs. Présenté sous forme de plateforme, Imagine.art est aussi aujourd’hui une application, un programme de création artistique et un couteau suisse numérique.

Faisant partie des meilleurs générateurs d’images de ces dernières années, le modèle arrive à concurrencer des grands noms comme Midjourney ou Dall-E avec une grande richesse de propositions. En effet, la source de cette popularité vient principalement de ses fonctionnalités, bien loin de se limiter à la création d’images. Aussi, il est nécessaire de vous présenter en détail chacune de ses options. Mais avant cela, une attention particulière au processus de test est nécessaire.

Méthodologie de test

Tester un générateur d’image est plus facile à dire qu’à faire, surtout lorsqu’il est question d’en faire une analyse approfondie pour connaître ses réelles capacités.

Aussi, il nous a fallu opérer à travers un processus clair et précis, en commençant par analyser les retours des utilisateurs que ce soit sur la plateforme principale ou sur d’autres sites. Cela nous permet de faire une première liste des fonctionnalités les plus intéressantes. Par la suite, il a été nécessaire d’effectuer un test réel en fonctions des critères suivants :

Accessibilité de l’interface

Niveau de confort de la prise en main

Qualité visuelle des images générées

Pertinence des fonctionnalités supplémentaires

Rapport qualité-prix

En synthétisant toutes les informations récoltées pour chaque critère, nous avons pu réaliser un test complet sur tous les aspects d’Imagine.art.

Test d’Imagine.art : Maniabilités et expérience utilisateur

Un outil IA, aussi performant soit il ne pourra jamais satisfaire ses utilisateurs s’il n’est pas un minimum intuitif et agréable à utiliser.

Heureusement, il s’agit là d’un aspect qu’Imagine.art a su optimiser dès le départ, à commencer par son interface. Vous avez une page principale sobre, mais qui donne cet aspect professionnel. Toutes les actions peuvent être effectuées avec facilité, car tout est placé judicieusement, l’outil misant sur un espace assez minimaliste. Ainsi, il est facile de s’y retrouver en regardant les différentes fonctionnalités disponibles puisque tout a été simplifié au maximum.

Aussi, en termes d’accessibilités, les débutants pourront s’y essayer facilement, même si certaines fonctionnalités additionnelles demandent un petit moment d’apprentissage. La présence de tutoriels dans les espaces créateurs et l’alimentation d’un blog viennent encore aider davantage les nouveaux venus à maîtriser parfaitement l’outil. Il n’y a également rien à redire au niveau de l’application qui profite aussi de cet aspect sobre mais bien amené. Toutefois, il est vrai que ce l’espace est moins optimisé en raison de la taille de l’écran d’un smartphone, même si cela ne représente pas une réelle limitation.

En somme, Imagine propose une expérience d’utilisation optimale grâce à son interface, mais aussi de par la pertinence des éléments qui se trouvent au niveau de sa plateforme.

Test d’Imagine.art : les fonctionnalités

Comme précédemment énoncé, Imagine.art profite d’une grande liste de fonctionnalités, en plus de la génération d’images.

Ces outils additionnels jouent un rôle crucial dans la place qu’occupe le logiciel sur le marché. Aussi, il est logique de s’y attarder en détail.

Générateur d’images

Fonctionnalité principale, Imagine.art arrive au niveau de grands noms comme Midjourney en ce qui concerne la qualité d’image.

Mieux encore, ce système de génération d’image est simple et optimisé, contrairement à son concurrent qui a dû élaborer sa plateforme web dédiée pour être plus accessible aux utilisateurs. En termes de diversités, vous serez servis, car l’outil pioche dans les meilleures sources web pour proposer des illustrations qui font mouches. Parmi les styles visuels disponibles, vous avez le réalisme, le surréalisme, la science-fiction, les animes, les cartoons et la 3D pour ne citer qu’eux.

Les couleurs sont lumineuses et l’outil sait manipuler les contrastes avec brio. L’option de personnalisation est également au rendez-vous avec la possibilité de modifier ou d’ajouter des éléments graphiques bien précis. À noter que la plateforme vous propose une liste d’options pour générer un type de contenu spécifique comme des portraits ou des graffiti.

Mais l’une des fonctionnalités les plus intéressantes dans la génération d’image reste Ideate. Il s’agit d’un système qui vous permet d’illustrer votre dessin de manière primaire pour que l’IA vienne ensuite le sublimer et le transformer en image plus claire, détaillée et professionnelle.

Générateur vidéo

En plus de son générateur d’image, la plateforme IA Imagine.art propose toute une partie dédiée à la l’édition vidéo.

Vous avez ainsi un générateur de vidéo qui vous permet de créer de courtes animations, des fonds animés ou des scènes spécifiques. Pour les réaliser, vous avez plusieurs choix, à savoir :

Génération à partir d’images : qui vous demande d’avoir et d’importer une image spécifique puis d’y ajouter des éléments animés grâce à l’IA. Cela fonctionne très bien avec les images précédemment générées par l’outil lui-même.

qui vous demande d’avoir et d’importer une image spécifique puis d’y ajouter des éléments animés grâce à l’IA. Cela fonctionne très bien avec les images précédemment générées par l’outil lui-même. Génération à partir de textes : qui vous demande d’écrire une situation précise que l’IA de l’outil va générer. Une bonne connaissance des techniques de prompts est nécessaire pour avoir de meilleurs résultats.

Petit bonus : vous pouvez également créer une illustration animée en y insérant une ou plusieurs images de références. Cela permet ainsi de fusionner des idées pour obtenir une toute nouvelle illustration, ce qui donne parfois lieu à des surprises visuelles.

Le processus de génération vidéo a le même niveau d’intuitivité que celui des images, ce qui permet alors aux débutants de s’y essayer sans devoir apprendre des heures. Il est cependant très important de noter que la plateforme ne vous permet pas de créer de longues vidéos adaptées à des contenus styles TikTok ou Instagram. Il s’agit ici d’images animées, mais pas de vidéos pour créateurs de contenus. De ce fait, cette fonctionnalité ne s’adresse pas forcément aux professionnels des réseaux sociaux.

Éditeur de contenu

Il est possible qu’un contenu que vous avez réalisé et aimé ne soit plus en phase avec votre nouvelle vision, mais que vous n’ayez pas forcément envie de le jeter à la poubelle.

Imagine.art, avec son éditeur IA semble la solution toute trouvée. En effet, grâce à cette fonctionnalité, il vous est possible d’améliorer votre précédent contenu. Comment ? En ajoutant et modifiant les éléments graphiques ou en enlevant certains. Ainsi, le système de suppression de l’arrière-plan ou d’amélioration graphiques sera vos outils préférés.

S’il s’agit d’un problème lié à résolution, la plateforme a également un outil dédié pour cela. Aussi, il vous est possible d’obtenir une image avec une plus haute définition, idéale pour les plus exigeants.

Analyse du rapport qualité-prix

Si l’on a bien énuméré les différentes fonctionnalités, ce test ne serait pas complet si l’on n’aborde pas le sujet du rapport qualité-prix.

Il faut également préciser que vous avez la possibilité de tester l’outil gratuitement en générant des images ou des vidéos, puis de les modifier à votre guise. Une offre qui vous permet d’avoir une première expérience avec l’outil, même si c’est généralement loin d’être suffisant. Pour les offres mensuelles, vous avez le plan basique à 15 €/mois qui vous propose 1500 crédits, la capacité de générer près de 300 images ou 75 vidéos et des outils de personnalisation. Vous pouvez même générer 4 contenus en même temps, ce qui est parfait pour les projets collaboratifs.

Si cette offre ne vous suffit, vous pouvez profiter du plan standard à 30 €/mois. Il s’agit ici d’une version améliorée de la première avec cette fois 5000 crédits disponibles. Une offre plus intéressante, mais qui ne présente pas forcément de nouvelles fonctionnalités.

Les professionnels et les entreprises privilégieront assurément les plans pros et illimités, respectivement à 60 € et 120 €/mois. Ces offres vous permettront de générer 3000 à 8000 illustrations et plus d’un millier de vidéos. De plus, vous bénéficiez ici d’une réelle assistance et des toutes nouvelles fonctionnalités en priorité.

Il vous faut également savoir qu’Imagine.art divise ses offres en trois types de plans : mensuels, trimestriels et annuels, les deux derniers étant plus abordables à long terme, mais exige un engagement plus important. Cependant, au niveau du rapport qualité-prix, bien que les tarifs soient assez chers, ils sont parfaitement compréhensibles compte tenu des options proposées.

