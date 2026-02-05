Une entreprise avec seulement des IA ? Déjà possible selon OpenAI

Des agents capables de piloter des logiciels, de prendre des décisions et de collaborer entre eux…l’IA commence à structurer les organisations. Pour OpenAI, une entreprise presque entièrement opérée par des IA est une évolution déjà techniquement atteignable.

Pendant longtemps, tout le monde voit l’IA comme un simple assistant numérique. C’est un outil qui aide ,accélère et suggère. Mais selon le PDG d’OpenAI, la prochaine étape est que des IA opéreront entièrement dans les entreprises. Lors d’une récente intervention au sommet sur l’IA de Cisco, ce 4 février, Sam Altman a esquissé un futur où l’IA devient un acteur central de l’économie qui agit, coordonne et même collabore entre machines.

Des IA qui ne conseillent plus, mais qui agissent dans l’entreprise

Le point de bascule, selon Sam Altman, se situe dans l’évolution des modèles actuels vers de véritables agents autonomes. Contrairement aux IA classiques qui génèrent des réponses ou des suggestions, ces IA utilisent directement des ordinateurs, des logiciels et des interfaces en ligne.

Navigation web, utilisation d’applications professionnelles, accès à des environnements sécurisés… l’IA peut désormais accomplir les tâches de bout en bout dans une entreprise. Elle ne se limite plus à proposer un plan ou à rédiger un document, elle exécute réellement le travail. Une fois ce mode de fonctionnement expérimenté, ce sera difficile de revenir à une IA passive, cantonnée à un rôle d’assistant.

Dans ce contexte, Sam Altman évoque ce qu’il appelle la “limite supérieure de l’IA actuelle”. Le PDG d’OpenAI parle des entreprises entièrement dédiées à l’IA. Des structures où les systèmes intelligents ne sont plus greffés aux flux existants, mais forment l’ossature même de l’organisation. Tout peut être pris en charge par des agents logiciels que ce soit la planification, l’exécution, la coordination ou l’analyse.

Les agents IA travaillent entre eux

L’idée d’une entreprise composée uniquement d’IA ne repose pas seulement sur l’automatisation individuelle d’après le CEO d’OpenAI. Ce dernier insiste sur la capacité des agents à communiquer et à se coordonner entre eux, un autre grand changement.

Dans ce modèle, les interactions ne sont plus conçues pour être gérées manuellement par des humains. Les IA échangent des informations, se répartissent les tâches, prennent des décisions opérationnelles et ajustent leurs actions en temps réel. Les humains deviennent alors des superviseurs stratégiques, voire de simples observateurs.

Cette logique s’étend bien au-delà du numérique. Sam Altman imagine même déjà des milliards de robots humanoïdes qui construisent des centres de données, exploitent des mines ou participent à la production d’énergie. Dans sa vision l’IA ne transforme pas seulement les logiciels, mais aussi les infrastructures physiques et industrielles.

Selon lui, cette dynamique pourrait entraîner une croissance économique d’une ampleur inédite. Celle-ci sera portée par l’émergence de nouveaux services et par une accélération des découvertes scientifiques.

The companies that succeed in the future are going to make very heavy use of AI. People will manage teams of agents to do very complex things.



Today we are launching Frontier, a new platform to enable these companies. — Sam Altman (@sama) February 5, 2026

La sécurité et la gouvernance sont les véritables freins

Fait notable, Sam Altman affirme que les principaux défis à ce futur ne sont plus techniques. Les capacités de l’IA progressent rapidement, mais les entreprises restent structurellement mal préparées à les intégrer.

Le cœur du problème se situe du côté de la sécurité, de l’accès aux données et de la gouvernance. Les systèmes actuels ont été conçus pour des utilisateurs humains effectuant des actions ponctuelles. Ils s’adaptent mal à des agents IA toujours actifs, capables d’observer et d’agir en continu sur l’ensemble des systèmes.

Selon Altman, il faudra inventer un nouveau paradigme de sécurité et de gestion des accès pour permettre à ces entreprises pilotées par l’IA de fonctionner pleinement. En attendant, de nombreuses organisations freinent volontairement l’adoption de ces technologies, malgré leur maturité croissante.

Ce décalage crée ainsi un fossé inquiétant entre ce que l’IA peut déjà faire et ce que les entreprises osent réellement déployer. Et les conséquences pourraient être lourdes. Sam Altman avertit que les structures incapables de s’adapter rapidement risquent de perdre leur avantage concurrentiel. Non pas par manque de technologie, mais par manque de préparation organisationnelle.

L’entreprise composée uniquement d’IA n’est donc plus un concept futuriste. Elle est déjà possible, selon OpenAI. Et nous verrons ensemble les organisations qui auront le courage et la structure pour franchir ce cap.

