« L’IA a peut-être déjà dépassé l’humain » : OpenAI fait une annonce fracassante

Cette récente déclaration du PDG d’OpenAI Sam Altman est carrément une alerte rouge. Apparemment, il se peut que l’IA ait déjà atteint le point de la fameuse singularité. Ce moment que nous redoutons tous où elle devient plus performante que nous humains. Au point d’échapper à notre contrôle.

Dans un billet publié le 10 juin, Altman affirme : « Nous avons dépassé l’horizon des événements. Le décollage a commencé ». Cela dit, il vous rassure que si l’IA a effectivement pris les devants, le monde ne s’est pas pour autant transformé en dystopie technologique.

« Jusqu’à présent, c’est beaucoup moins étrange qu’il n’y paraît », écrit-il. Selon lui, les robots n’envahissent pas encore les rues. La plupart des gens ne dialoguent pas avec une IA toute la journée.

Les défis humains restent intacts. Les maladies tuent toujours, l’exploration spatiale reste complexe, et bien des mystères de l’univers nous échappent encore.

Cela ne change rien au fait que l’IA surpasse déjà l’humain

Le PDG d’OpenAI insiste, en effet, sur le fait que les systèmes actuels surpassent déjà les humains. Attention toutefois, en aucun cas il n’insinue que les machines sont déjà des génies capables de nous remplacer en tout.

Ce qu’il veut dire, c’est que dans certaines tâches, les outils d’IA — comme ChatGPT — sont déjà plus performants que nous. Et en plus ils peuvent être au service de tout le monde en même temps.

Sam Altman cite comme exemple le domaine du développement informatique. Certes, l’IA n’écrit pas toujours le meilleur code. Mais elle le fait plus vite que la majorité des développeurs, voire tous. Alors, dans ce cas précis, on peut dire que l’humain a déjà été dépassé.

Pour autant, il ne cherche pas à attiser les peurs. Bien au contraire. Le CEO invite à imaginer une super-intelligence bénéfique. Le genre capable de faire progresser des domaines clés à une vitesse inédite.

Il est du même avis que Bill Gates, qui voit également dans l’IA une force de transformation majeure. Cependant, il y une condition : que nous soyons en mesure de l’encadrer et de la rendre durable.

Les prédictions d’Altman sur l’avenir de l’IA

D’ici l’an prochain, promet le PDG d’OpenAI, de nouveaux systèmes seront en mesure de générer des connaissances inédites.

D’après lui, jusqu’ici, l’IA se nourrit de données existantes. Mais très bientôt, elle pourrait avancer ses propres hypothèses et accélérer la découverte dans des proportions difficiles à anticiper.

À l’horizon 2027, il anticipe l’arrivée de robots dotés d’IA capables d’agir concrètement dans le monde physique comme un humain. Pour l’instant, ces robots ne peuplent pas encore nos rues — Altman le précise lui-même. Cependant, il suggère clairement qu’ils sont en chemin.

À plus long terme, autour de 2030, Altman imagine un monde où l’intelligence et l’énergie deviendront à la fois abondantes et accessibles. Ce qui permettra à la technologie de déployer son plein potentiel sans compromettre l’environnement.

Reste à voir si l’évolution technologique suivra réellement ce calendrier.

Et vous, qu’est-ce que vous prédisez sur l’IA ? Les commentaires sont ouverts…

