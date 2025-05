ChatGPT : comment transformer les dessins de vos enfants en œuvres d’art ?

Donner vie aux dessins de vos enfants avec cette astuce à la fois attendrissante et magique. Voici comment transformer à votre tour leurs gribouillis (ou les vôtres) en images réalistes.

Depuis la mise à jour du générateur d’images dans ChatGPT-4o, chaque tendance visuelle est plus bluffante que la précédente. Après la tendance de l’image Ghibli, une nouvelle tendance vient de voir le jour. Il s’agit de transformer les dessins de vos enfants en véritables œuvres d’art. J’en ai testé plusieurs, mais je dois avouer que celle-ci est de loin ma préférée.

Comme toutes les tendances avec ChatGPT, transformer les dessins de vos enfants en œuvres d’art est facile. Voici les étapes à suivre !

La première chose à faire est de photographier les gribouillis de votre enfant. Vous pouvez les capturer avec votre téléphone.

D’ailleurs, sachez que la photo n’a pas besoin d’une retouche ou d’un éclairage spécial. Vous pouvez utiliser la photo telle quelle.

Notez que pour les abonnés à ChatGPT Plus, il est possible que ChatGPT utilisait encore l’ancien générateur DALL·E au moment de téléverser directement une image depuis votre téléphone.

Toutefois, ne vous inquiétez pas, car il est possible de contourner ce petit souci. Il est par exemple possible d’envoyer les photos par e-mail, puis de les importer dans ChatGPT depuis votre ordinateur.

Une fois les images prêtes, vous pouvez les télécharger une par une dans ChatGPT. Pour un meilleur résultat, vous pouvez utiliser cette invite : « Peux-tu créer une version réaliste de ce dessin (ou de cette œuvre), en prêtant attention aux détails pour représenter [l’objet du dessin] de façon réaliste ? »

Au moment de convertir vos dessins, vous pouvez rencontrer quelques petits soucis, surtout lors de votre première expérience.

Il est possible que le chatbot génère des images presque identiques, sans aucun détail réaliste à plusieurs reprises.

Que faire dans ces cas-là ? Je conseille de demander à ChatGPT de réessayer et d’ajouter des précisions. À titre d’exemple, vous pouvez demander : « Veuillez régénérer cette image et inclure la couronne du dessin original. »

Si le chatbot répond « Je ne peux pas vous aider », il suffit d’être plus précis dans votre demande. Par exemple, vous pouvez dire : « Transformez-la en version peluche. »

6. Des gribouillis à la photo



Transformez de simples croquis ou gribouillis en images photo-réalistes grâce à GPT-4o. Ce qui ressemblait à un dessin enfantin peut désormais devenir une image convaincante, détaillée et exploitable en un seul prompt. pic.twitter.com/ZgE2I3uTjt April 30, 2025

Cela dit, tout comme les dessins d’enfants, l’IA peut être parfois étonnamment imprévisible. Si le résultat vous semble trop dérangeant, vous pouvez demander à ChatGPT de le rendre plus doux : « Rendez-le plus convivial et ludique, comme dans une émission pour enfants. »

Il arrive aussi que la génération d’images ne soit pas disponible. Si vous prévoyez de générer fréquemment des images, c’est le moment idéal pour souscrire à ChatGPT Plus.

Si vous ne voyez pas les outils d’image, vérifiez que GPT-4 est bien activé dans le menu en haut. Une fois vos images créées, vous pouvez organiser facilement tout votre contenu grâce à la nouvelle bibliothèque d’images de ChatGPT.

Et vous, est-ce que vous avez déjà essayé cette nouvelle tendance sur ChatGPT ? Dites-nous le résultat dans les commentaires.

