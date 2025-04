Abonné ChatGPT Plus ? Ces nouvelles limites augmentées vont vous faire plaisir !

Si vous aimez pousser ChatGPT encore plus dans ses retranchements, accrochez-vous, car les nouvelles limites d’utilisation offrent encore plus de liberté pour explorer et créer avec les meilleurs modèles.

OpenAI vient d’annoncer une mise à jour des limites d’utilisation pour ses abonnés ChatGPT Plus, Équipe et Entreprise. Ces nouveaux plafonds donnent un accès élargi aux modèles les plus récents comme ChatGPT-o3, o4-mini et même o4-mini-high pour les profils orientés code. Que ce soit pour coder, analyser des fichiers, explorer des images ou faire des recherches en ligne, on a désormais plus de marge et plus de puissance à utiliser.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥

Plus de messages, plus d’outils, plus de fun avec ChatGPT Plus

Dorénavant, vous pouvez profiter de 100 messages par semaine avec le modèle ChatGPT-o3, l’un des plus puissants à ce jour. Mais ce n’est pas tout ! Si vous êtes du genre à creuser des idées en profondeur ou à faire pas mal de tests, le modèle ChatGPT o4-mini vous couvre avec 300 messages par jour. Et pour les mordus de code, il y a aussi o4-mini-high. Celui-ci vous donne 100 messages par jour rien que pour la programmation.

Ainsi, je vois qu’OpenAI ne rigole pas avec ses modèles récents. o3 et o4-mini sont décrits comme les plus intelligents et performants. Et surtout, ils sont livrés avec un accès complet aux outils. Vous pouvez donc faire appel à la recherche web, l’analyse de fichiers avec Python et le raisonnement avec des images.

Le seul petit hic, c’est que ChatGPT ne vous affiche pas combien de messages il vous reste. Toutefois, vous pouvez quand même savoir quand votre compteur redémarre en survolant le nom du modèle dans la liste déroulante. Si vous atteignez le plafond, le modèle concerné ne sera tout simplement plus sélectionnable.

Par ailleurs, OpenAI vise déjà la sortie de o3-pro, prévu dans quelques semaines. En attendant, les utilisateurs Pro doivent se contenter de o1-pro. Côté API, les nouvelles limites d’utilisation s’appliquent aussi, mais maintenant avec des fonctions de génération d’images en bonus !

Et vous ? Avez-vous déjà des astuces ou des idées pour utiliser au max ces nouvelles limites ? Partagez-les en commentaire !

