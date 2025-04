Il discute avec ChatGPT, l’IA se met soudain à parler comme un démon

Il suffit parfois d’un simple bug pour que l’intelligence artificielle dévoile un visage inattendu. Un utilisateur de Reddit en a fait l’expérience, en découvrant un ChatGPT qui s’est mis à parler comme un démon.

Sur Reddit, un utilisateur a vécu une expérience un peu décalée avec une IA. Alors qu’il utilisait le mode vocal avancé pour poser une simple question sur la vitesse de téléchargement, ChatGPT s’est mise à parler comme un démon. L’extrait est rapidement devenu viral, et pour être honnête, difficile de ne pas avoir la chair de poule en l’écoutant.

ChatGPT se transforme en démon

Cette fois-ci, ChatGPT a décidé de sortir de l’ordinaire. Un utilisateur de Reddit nommé @freddieghorton a partagé son expérience. En discutant tranquillement avec le mode vocal avancé de ChatGPT, il pose une simple question sur la vitesse de téléchargement.

Mais alors que l’IA commence à répondre avec sa voix habituelle, « Sol »… un truc bizarre se produit. ChatGPT se met à parler comme un démon.

Ce bug est donc bel et bien survenu dans la version 1.2025.098 (14414233190) de l’application. Le pauvre chatbot, visiblement en pleine crise d’identité numérique, passe d’un ton amical à un vibe de démon.

ChatGPT Voice mode turns into a demon while talking. Why would that happen? pic.twitter.com/OBPBzf4gCN — Mik (@needtofilm)

?ref_src=twsrc%5Etfw">April 23, 2025

Ainsi, ce petit bug a rapidement fait le tour de Reddit. Et franchement, je comprends pourquoi. J’ai moi-même écouté l’extrait et au fur et à mesure que ChatGPT version démon parlait, j’avais de plus en plus des frissons.

Par contre, même si l’on sent que quelque chose cloche techniquement avec le mode vocal de ChatGPT, puisque l’audio est clairement en vrac, je trouve que l’effet démon est involontairement parfait.

Et vous, si ChatGPT changeait soudainement de voix pour adopter celle d’un démon en pleine conversation, comment réagiriez-vous ? Vous éclateriez de rire ou vous paniquez et vous versez de l’eau bénite sur votre téléphone ou PC ? J’ai hâte de lire vos réactions en commentaire !

