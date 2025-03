Comment empêcher l’IA de voler votre travail ? Voici votre plan de défense

L’essor de l’IA dans le secteur professionnel offre de nombreux avantages. Néanmoins, il soulève aussi des préoccupations majeures, notamment en matière d’emploi, avec un risque accru de chômage.

La technologie d’IA gagne en performance dans de nombreux domaines, allant de la finance à la santé en passant par le secteur de l’éducation. Des outils comme ChatGPT d’OpenAI sont aussi utilisés pour générer des textes, tandis que d’autres modèles comme Midjourney produisent des images d’une qualité impressionnante ! Face à ces avancées, beaucoup s’interrogent : l’IA va-t-elle menacer leur emploi ? Si vous souhaitez rester indispensable sur le marché du travail, voici ce que vous devez faire !

FOBO, la peur que son travail soit remplacé par une IA !

Tous les jours, des millions d’employés ont peur de perdre leur travail à cause de l’IA. Ce syndrome a d’ailleurs un nom : la peur de devenir obsolète ou FOBO pour Fear of being obsolete ! Effectivement, nos inquiétudes ne sont pas dénuées de fondement.

Avec l’émergence de logiciels capables d’analyser et de générer du texte, des images et des données en un temps record, de nombreux travailleurs expriment leurs préoccupations. Une étude réalisée par l’institut de sondage Gallup montre que 22 % des Américains interrogés craignent que leur emploi soit menacé par la technologie.

Ce chiffre a considérablement augmenté ces dernières années, passant de 12 % en 2017. Il faut dire qu’entre-temps, l’IA a pris une place de plus en plus importante, notamment avec l’arrivée de ChatGPT.

Selon toujours cette étude, 31 % des employés ont peur de perdre leurs avantages sociaux, tandis que 24 % craignent une baisse de leur rémunération.

Améliorer la productivité grâce à l’intelligence artificielle !

Pour éviter d’être remplacée par l’IA, la première stratégie de défense consiste à transformer la technologie en un allié précieux.

Tous les « travailleurs du savoir », c’est-à-dire les personnes exerçant des professions comme les administrateurs, analystes financiers, développeurs de logiciels, juristes et créatifs, dont les emplois sont les plus susceptibles d’être bouleversés par l’IA doivent se préparer à d’importants changements.

Pour ce faire, vous devez adopter les outils d’IA et maîtriser l’utilisation pour améliorer votre productivité et surtout de travailler de manière plus efficace. De plus, cela vous aidera à évaluer si votre emploi est menacé et à vous protéger contre le risque de licenciement.

En outre, vous devez mettre en place un plan de secours au cas où vos efforts pour résister à l’avancée des machines échoueraient. Par ailleurs, il est important de continuer à développer votre réseau, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, au cas où vous auriez besoin d’un plan de secours pour votre carrière.

N’oubliez pas de vous demander si vous avez des compétences nécessaires pour accéder à un emploi ou à une opportunité entrepreneuriale moins exposée aux perturbations de l’IA. Plus précisément, c’est le moment parfait pour développer une activité secondaire.

Alors, comment trouvez-vous ces plans ? Dites en commentaires si vous avez d’autres plans pour empêcher l’IA de voler votre travail !

