Comment remplacer votre to-do list par ChatGPT ? On vous explique !

Vous saviez qu’OpenAI a lancé un outil qui fonctionne comme un véritable assistant personnel ? Leur chatbot inclut une fonctionnalité appelée Tâche, qui vous permet d’envoyer des rappels. Pour ma part, j’ai complètement remplacé ma to-do List par cette fonction ChatGPT Tâche.

Chaque matin, je me réveille avec une foule de choses en tête : faire les courses, gérer les rendez-vous, avancer sur mes projets. Et très vite, tout s’accumule et je me sens dépassé.

Pour m‘organiser, j’écris une to-do list. Au début, c’est motivant, mais après quelques jours, je l’oublie, ou pire encore, je me perds dedans. Face à tout cela, j’ai décidé de trouver une solution : remplacer ma to-do list par ChatGPT.

Pourquoi remplacer votre to-do list par ChatGPT ?

De prime abord, écrire tout ce qu’on doit faire semble une excellente idée. Je l’ai fait pendant des années. Pourtant, à chaque fois, le résultat est le même.

D’un côté, ma liste devient un enchaînement de tâches sans fin. De l’autre, je l’oublie quelque part, puis je panique en réalisant tout ce que j’ai laissé passer.

Certes, noter les tâches aide à ne pas tout garder en tête, mais encore faut-il consulter la liste régulièrement. Qui n’a jamais écrit un rappel important, puis l’a complètement ignoré ?

Par contre, ChatGPT ne se limite pas à stocker des informations. Il agit comme un véritable assistant. Non seulement il mémorise mes tâches, mais encore il me rappelle quoi faire au bon moment.

Quand je lui confie une mission, il ne se contente pas d’enregistrer un simple texte. Il analyse, classe, ajuste et s’assure que rien ne passe entre les mailles du filet. Tel un secrétaire personnel, il s’adapte à mon quotidien et m’aide à y voir plus clair.

Alors, comment ChatGPT peut prendre le relais ?

Pour ce faire, j’ai activé la nouvelle fonctionnalité Tâches, disponible avec un abonnement ChatGPT Plus. Dès lors, tout est devenu plus fluide.

D’abord, je lui dicte ce que j’ai à faire. Par la suite, il enregistre la tâche, l’analyse et me propose un plan. Il ne se contente pas de m’envoyer une alerte, il me rappelle aussi l’échéance au bon moment, ajuste les priorités et s’adapte à mes habitudes.

Par exemple, je voulais apprendre la guitare depuis des années, mais je ne savais pas par où commencer. Et devinez quoi ? ChatGPT a construit un programme rien que pour moi.

Il a planifié des séances adaptées, divisé l’apprentissage en étapes et m’a rappelé chaque jour de m’entraîner. Plus besoin de réfléchir à quoi jouer aujourd’hui, tout était déjà prévu.

Rappelons que nous pouvons aussi utiliser ChatGPT pour organiser un événement. Il ne se contente pas de dresser une liste, il crée un planning complet.

Pour un dîner entre amis, par exemple, il me rappelle d’envoyer les invitations, de faire les courses, de vérifier que tout est prêt. Il anticipe même les détails auxquels je n’aurais pas pensé, comme tester mes enceintes Bluetooth avant l’arrivée des invités.

Après, j’ai voulu tester son aide pour organiser un gros projet. J’avais besoin de structurer mon travail sans perdre en efficacité. ChatGPT a divisé le projet en plusieurs étapes, m’a rappelé les échéances et a réajusté mes priorités au fur et à mesure. Grâce à lui, j’ai avancé plus vite, sans me sentir submergé.

Et vous, quand commencez-vous à remplacer votre to-do list par ChatGPT ?

