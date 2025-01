ChatGPT Tasks : 10 exemples d’utilisation de cette nouveauté géniale

Grâce à sa nouvelle fonctionnalité Tasks, ChatGPT va encore nous simplifier la vie. Ce chatbot d’OpenAI va véritablement transformer notre monde cette fois-ci.

OpenAI surprend encore avec ChatGPT Tasks, une fonctionnalité qui redéfinit la gestion du quotidien ! Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement d’un chatbot, mais d’un véritable assistant.

En programmant des actions précises, vous pouvez organiser vos journées, simplifier vos tâches et gagner un temps précieux. Une révolution accessible à tous.

Voici 10 exemples concrets pour exploiter tout le potentiel de cette nouveauté.

Une gestion personnalisée et automatisée avec ChatGPT Tasks

Concernant la gestion des finances, ChatGPT Tasks se révèle particulièrement pratique. Imaginez recevoir chaque matin, à 9h30 EST, une analyse précise de vos actions. Par exemple : « Envoie un rapport complet sur NVDA, TSLA et AAPL avant l’ouverture du marché. » C’est une aide précieuse pour prendre des décisions éclairées sans perdre une seconde.

Et franchement, avoir un agent IA disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est une idée révolutionnaire. Désormais, vous pouvez lui confier des tâches répétitives à toute heure. Depuis que cette fonctionnalité existe, vos journées deviennent plus fluides et mieux organisées. ChatGPT veille même pendant que vous dormez !

2. Improve your life by having AI agent do the work for your 24/7https://t.co/VZeiaEZU4L — Min Choi (@minchoi) January 16, 2025

En revanche, rester informé est tout aussi important. Tous les matins à 8h, demandez-lui un résumé des actualités mondiales. Voilà une façon simple d’entamer vos journées avec les informations essentielles, adaptées à vos préférences. On peut donc dire que cette fonctionnalité est parfaite pour les curieux et les pressés.

Quand il s’agit de se préparer pour un examen ou un entretien, ChatGPT peut aussi être un excellent coach. Par exemple : « Chaque soir, envoie-moi une question pour m’entraîner en vue de mon entretien. » Pour moi, c’est une méthode efficace pour rester concentré et confiant face aux défis.

4. Ask ChatGPT to come up with new problem to solve to prepare for upcoming interview or exampic.twitter.com/k0z1N5uFdF — Min Choi (@minchoi) January 16, 2025

Des solutions adaptées pour toutes vos routines

Pour rappel, apprendre une langue est un défi que beaucoup souhaitent relever. Avec ChatGPT Tasks, cela devient plus facile. Fixez un rappel quotidien pour pratiquer une langue étrangère. Par exemple : « Chaque jour à 19h, envoie-moi une phrase en espagnol à traduire. » C’est une belle façon de progresser, petit à petit.

Autre bonne surprise, cette fonctionnalité peut aussi embellir vos week-ends. Elle peut proposer des activités adaptées à la météo locale. Exemple : « Suggère des sorties familiales près de Washington, DC, selon les événements à venir. » Voilà une idée parfaite pour créer des souvenirs inoubliables.

6. Weather-Based Weekend Activity Ideas



Task example: “Every Friday morning, suggest fun weekend activities near me in Washington, DC Metro area based on local weather and upcoming events. I'm interested in family activities." pic.twitter.com/qU5piSPkT9 January 16, 2025

Et selon vos besoins, vous pouvez même planifier vos repas hebdomadaires. Par exemple : « Chaque dimanche à 10h, crée un menu cétogène avec une liste de courses correspondante. » Je pense que cela simplifie vos courses et vos repas pour toute la semaine.

De plus, vos routines sportives peuvent être automatisées. Par exemple : « Chaque matin, propose un entraînement rapide de 20 minutes adapté à mon équipement. » Voilà une astuce idéale pour rester actif sans vous compliquer la vie.

8. Tailored Daily Workout Routine



Task example: “Each morning at 7 AM, suggest a quick 20-minute workout routine based on my fitness level and the equipment I have at home.” pic.twitter.com/gNz8q4wmgK — Min Choi (@minchoi) January 16, 2025

Motivation et bien-être au rendez-vous

Aujourd’hui, la motivation est essentielle pour rester productif. ChatGPT Tasks peut envoyer une citation inspirante chaque matin, accompagnée d’un conseil pratique. A titre d’exemple : « À 8h, partage une pensée motivante et un astuce pour booster ma productivité. » Je trouve que c’est une manière positive de commencer la journée !

Et pour finir la semaine en beauté, laissez ChatGPT s’occuper de vos loisirs. Il peut suggérer des films ou séries adaptés à vos goûts. Par exemple : « Propose deux films et une série dans les genres comédie ou drame. » Et bien sûr, c’est une belle idée pour savourer vos soirées sans effort.

10. Weekly Movie & TV Show Recommendations



Task example: “Every Friday evening, recommend two movies and one TV show that match my preference (comedy, drama, etc.).” pic.twitter.com/c6gWkLG3Sv — Min Choi (@minchoi) January 16, 2025

Quoiqu’il en soit, ChatGPT Tasks s’impose comme un outil indispensable pour organiser vos journées, simplifier vos tâches et inspirer vos projets. Depuis son lancement, il transforme chaque moment en une opportunité de mieux gérer votre vie… et d’y ajouter une touche de magie !

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité ChatGPT Tasks ? Selon vous, ChatGPT Tasks peut-il réellement transformer la façon dont nous gérons nos tâches quotidiennes ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.