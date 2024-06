IA : AWS lance 2 certifications, pour votre carrière dans le Cloud

Vous êtes à la recherche de travail dans le cloud ? Les 2 certifications IA qu'AWS vient de lancer vont vous intéresser. Ces cours se révèlent être un réel avantage pour développer vos compétences dans le domaine de l'IA.

L'IA occupe une place importante dans le secteur professionnel. En effet, les personnes disposant des compétences en IA pourraient augmenter leur revenu mensuel de 47 %. Si vous souhaitez augmenter vos chances dans le domaine, les certifications d'AWS sont une grande opportunité pour vous. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la certification ici.

Des formations accessibles à tous

Amazon Web Services (AWS) informe que les deux certifications sont axées sur l'IA, l'apprentissage automatique (ML) et l'IA générative. Certaines formations sont gratuites tandis que d'autres sont à des prix très abordables afin d'accompagner les gens à se préparer aux examens de certification.

Les professionnels qui souhaitent faire carrière dans l'IA pourront ainsi avoir les compétences nécessaires pour concourir pour les travaux en demande dans le secteur en plein essor de la technologie cloud.

Le premier certificat proposé par AWS est le AWS Certified AI Practitioner. Cette certification de niveau fondamental a été développée pour que les gens puissent exposer leur conception de l'IA et des concepts d'IA générative, leurs compréhensions de l'exploitation responsable des outils d'IA, etc.

La seconde certification est l'AWS Certified Machine Learning Engineer-Associate. Elle est conçue pour les personnes disposant d'au moins d'un an d'expérience dans la conception, le déploiement et la maintenance de solutions d'IA et de ML sur AWS.

Pour cette certification, vous pouvez bénéficier de huit cours gratuits, à savoir les principes fondamentaux de l'apprentissage automatique et de l'IA, l'exploration des cas d'utilisation et des applications de l'IA ou encore les principes essentiels de l'ingénierie rapide.

Qui pourra bénéficier de ces certifications AWS ?

Les nouvelles certifications AWS s'adressent aux étudiants dans l'IA et aux professionnels qui occupent déjà un poste commercial avec une parfaite maîtrise des concepts de l'IA. Elles sont aussi parfaites pour tout expert du ML opérationnalisation des modèles d'IA. Ces certifications peuvent vous aider à démontrer que vous avez les compétences nécessaires pour innover dans le domaine.

Les organisations sont conscientes qu'il est essentiel de maîtriser plus que la programmation pour tirer parti de l'IA et de l'IA générative. Cette technologie est essentielle dans le domaine de la gestion de projets, des ventes, de la gestion de produits, du marketing, de la finance, des ressources humaines ou encore de la comptabilité, etc.

Grâce à cette certification, les professionnels non informatiques auront plus de confiance lorsqu'ils rencontrent des opportunités bien adaptées à l'IA. C'est aussi important au moment de collaborer avec les équipes techniques.

J'avoue que ces certifications sont importantes pour les professionnels. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous souhaitez profiter de ces certifications pour parfaire votre parcours dans la technologie de cloud ? Vous pouvez partager vos avis dans les commentaires.

