AWS vs Azure vs Google : Qui gagne la guerre des revenus Cloud au T4 2023 ?

Des revenus cloud colossaux au T4 2023 pour les trois géants américains du secteur. Mais Google Cloud se situe loin derrière Amazon et Microsoft.

Les résultats financiers du quatrième trimestre 2023 sont disponibles pour les trois plus grandes entreprises de cloud au monde : Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud. Ces géants, combinés, ont généré 67 % des revenus cloud au T4 2023. C’est Microsoft qui est le vainqueur de la guerre des revenus cloud durant la période.

Microsoft, Amazon et Google ont annoncé leurs résultats financiers trimestriels pour le dernier trimestre de 2023. On découvre donc que chaque compagnie a généré des milliards de dollars de ventes dans le cloud et obtenu des taux de croissance annuels à deux chiffres. Chaque titan du cloud a ainsi conclu 2023 avec un résultat opérationnel positif.

D’autre part, Google Cloud a augmenté ses ventes plus rapidement que ses deux concurrents. De son côté, Microsoft se rapproche d’AWS en termes de parts de marché. Précisons également que les trois titans ont obtenu à eux seuls 74 milliards de dollars.

Précisons que c’est le cabinet Synergy Research Group (SRG) qui a synthétisé les données des rapports financiers des trois compagnies pour le dernier trimestre de 2023.

Microsoft : Près de 26 milliards de dollars de revenus cloud au T4 2023

Le top 3 des revenus cloud au T4 2023 se présente comme suit :

1. Microsoft Azure avec 25,9 milliards de dollars

2. Amazon Web Services 24,2 milliards de dollars

3. Google Cloud avec 9,2 milliards de dollars

Le rapport financier de Microsoft fait ainsi état de 25,9 milliards de dollars de ventes dans le cloud d’une année sur l’autre. Son taux de croissance annuel sur ce marché s’élève désormais à environ 104 milliards de dollars. Notons 97 milliards de dollars environ de taux de croissance annuel pour AWS.

Par ailleurs, avec ses revenus cloud du dernier trimestre 2023, Google porte son taux de croissance annuel à près de 36,8 milliards de dollars. Ses 9,2 milliards de dollars représentent une hausse de 26 % par rapport aux résultats T4 2022. Le numéro un de la recherche en ligne bat Amazon (13 %) et Microsoft (19 %) sur ce point.

Amazon en recul, mais toujours leader du marché du cloud

Le top 3 des parts de marché du cloud se présente comme suit :

1. AWS avec 31 % de parts de marché

2. Microsoft avec 24 % de parts de marché

3. Google avec 11 % de parts de marché

Au terme de 2023, Amazon a donc conservé sa place de leader mondial sur le marché du cloud. Rappelons que le géant mondial de la vente en ligne domine le secteur depuis plus d’une décennie. Cependant, sa part de marché au T4 2023 est en baisse de deux points par rapport au T4 2022. AWS était à 33 % de parts de marché à cette période.

Les 24 % de parts du marché représentent une formidable progression de Microsoft. « Amazon reste loin devant Microsoft, mais l’écart se réduit », note le vice-président du cabinet SRG.

Rappelons qu’au T4 2021, la part de marché de 33 % d’AWS était de 12 points supérieure aux 21 % de Microsoft. Deux ans plus tard, le géant mondial de l’informatique n’a plus que 7 points de retard sur son concurrent.

Google Cloud se trouve également sur une bonne dynamique malgré ses 11 %. Rappelons que Google est arrivé bien après Microsoft et Amazon sur le marché du cloud. Pourtant, le leader de la recherche en ligne s’impose aujourd’hui en solide troisième sur le marché.

