AWS à la conquête du Japon : découvrez la somme astronomique investie

Amazon Web Service (AWS), la branche cloud du géant du commerce électronique, a annoncé qu’elle investira une somme assez conséquente au Japon pour améliorer son infrastructure de cloud computing. Cet investissement lui permettra d’étendre son installation numérique et de renforcer ses opérations commerciales.

AWS : plus de 15 millions de dollars pour son extension au Japon

Vendredi dernier, AWS annonce investir 2,3 billions de yens environ, soit 15,5 milliards de dollars au Japon entre 2023 et 2027. La société utilisera ce fond pour étendre ses infrastructures de data centers, des installations clés pour les services de cloud computing, explique l’entreprise dans un communiqué.

Cet investissement lui permettra également de renforcer ses opérations commerciales au pays du Soleil levant. Investir au Japon est sa réponse à une forte demande en matière de cloud computing de la part des entreprises et du gouvernement de l’archipel, explique AWS.

Cela s’ajoute aux 10,1 milliards de dollars investis aux Japon entre 2010 et 2022 pour augmenter la capacité de son cloud. Ces infrastructures seront installées dans les métropoles de Tokyo et d’Osaka, selon la société américaine.

Aider les entreprises japonaises à renforcer la compétitivité industrielle

« Le développement de l’infrastructure numérique au Japon est essentiel pour renforcer la compétitivité industrielle du pays, et les centres de données jouent un rôle important à cette fin. Il promeut l’utilisation de technologies importantes telles que l’IA et améliore les capacités de recherche et de développement au Japon », explique Takuya Hirai.

Takuya Hirai, l’actuel président du siège pour la promotion d’une société numérique au sein du Parti libéral-démocrate japonais, soutien cette initiative. « L’adoption de la technologie numérique est devenue une source de compétitivité pour un pays », souligne-t-il.

Ces infrastructures soutiennent également les solutions d’IA d’AWS, en sachant que l’entreprise fournit des services d’IA générative à plusieurs entreprises japonaises comme Asahi Group, Marubeni et Nomura Holdings.