Google Cloud enfin rentable, grâce à ce service à 100 millions d’abonnés

Alphabet vient d’annoncer ses résultats annuels le 30 janvier dernier. Comme toujours, les activités de l’entreprise sont très rentables. Cependant, l’année 2023 a été marquée par des bénéfices assez surprenants. Effectivement, Google Cloud commence enfin à générer des profits après quelques années de lancement.

86 milliards de dollars encaissés en 2023. Oui, ce chiffre a été vraiment annoncé lors des rapports annuels d’Alphabet. Les bénéfices se répartissent entre les différents abonnements de l’entreprise, et aussi des taux de clics publicitaires. Découvrez en détail les profits extraordinaires de Google en 2023. Et Google Cloud a été le centre des attentions durant cette année.

« Sur le point de dépasser les 100 millions d’abonnés »

Cette déclaration de Sundar Pichai, PDG de Google, résume parfaitement le succès de l’entreprise en 2023. En effet, un des plans d’abonnements les plus rentables va bientôt dépasser la barre des 100 millions d’adhérents.

En effet, le système d’abonnement de Google One permet d’élargir l’espace de stockage des utilisateurs. Cette étape est nécessaire pour la majorité des usagers. Avec les photos, les mails, les fichiers drive, les 15 Go gratuits ne suffisent plus.

De plus, Google Cloud a aussi enregistré des bénéfices durant l’année 2023. Et c’est une première pour cette activité du géant américain. En effet, Google Cloud a perdu 186 millions de dollars en 2022. Mais il y a eu un redressement considérable en 2023. Effectivement, le service de stockage cloud de Google a gagné 864 millions de dollars en l’espace de 3 mois.

Ce plan de Google est enfin capable de rivaliser avec Amazon Web Services. Il est apte à répondre aux exigences des développeurs dans le cadre des stockages cloud.

Focus sur les différentes sources de revenus de 2023

Les clics publicitaires garantissent toujours des bénéfices à Google. Google Cloud génère aussi des profits actuellement. Et ce n’est pas tout.

Les différents plans d’abonnement de l’entreprise ont tous été bénéfiques. Google Workspace, YouTube Premium, et YouTube TV ont rapporté plus de 5 milliards de dollars. C’est une hausse considérable, en comparaison avec les années précédentes.

Des bénéfices considérables, malgré les vagues de licenciement

Le PDG de Google s’est aussi exprimé sur le sujet. En effet, il a voulu justifier les vagues de licenciement en 2023. Des employés de Google Cloud, ainsi que des professionnels dans différents services ont traversé cette phase sombre.

Les experts américains de Google étaient informés par ces procédures des semaines à l’avance. Mais ce n’était pas le cas pour les employés internationaux. Effectivement, les démarches diffèrent en fonction des pays.

Entre 2022 et 2023, Google a licencié 8000 personnes. L’effectif est passé de 190 234 à 182 502 employés. Par contre, l’entreprise recrute aussi plusieurs spécialistes pour combler les lacunes.

Mais ces statistiques ne sont pas encore satisfaisantes pour les investisseurs. En effet, Google devrait atteindre le seuil des 156 600 employés afin de maximiser les bénéfices.

Toutefois, ces vagues de licenciement sont assez chères pour l’entreprise. Elle a dépensé plus de 5,9 milliards de dollars dans les différentes procédures.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.