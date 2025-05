La plupart des Gen Z prêts à marier une IA : l’étude qui fait douter du futur de l’humanité

Joi AI, un nom déjà évocateur, a baptisé « Relations IA », sa récente étude sur les liens entre humains et intelligences artificielles. Selon ce sondage, 8 jeunes de la génération Z sur 10 se disent prêts à envisager un mariage avec une IA.

Oui, vous l’avez très bien lu ! Toutefois, avant de tirer des conclusions hâtives sur cette statistique assez sidérante, il est important de s’intéresser à son origine. Joi AI, anciennement connue sous le nom d’EVA AI, est une plateforme premium de compagnons IA virtuels. Elle propose un catalogue de personnalités numériques variées, accompagnées d’images générées par IA. Ce service semble avant tout destiné à un public masculin en quête de connexion.

Je me sens seule… Je vais épouser une IA

Il semblerait que la solitude soit un fléau contemporain, qui touche 21 % des adultes américains, selon une étude récente de Harvard révèle.

Les causes de la solitude des personnes adultes sont nombreuses. Cependant, le télétravail est en grande partie responsable.

Par ailleurs, le temps passé devant les écrans et d’autres facteurs qui affaiblissent nos interactions humaines directes n’arrangent rien.

Dans ce vide relationnel, l’IA s’est peu à peu engouffrée. D’autant plus que la technologie est aujourd’hui portée par une armée de chatbots vocaux capables de tenir des conversations étonnamment crédibles. Parfois, elle peut même être empathique.

Mais, si l’on se sent seul, pourquoi ne pas chercher un époux, une épouse ?

Après tout, les relations étroites entre humains et IA ne datent pas d’hier. Bien avant l’arrivée de Gemini Live, ChatGPT, Copilot et compagnie, le film Her (2013) explorait déjà cette idée.

Le film évoque un lien intime entre un homme (interprété par Joaquin Phoenix) et une IA incarnée par la voix de Scarlett Johansson.

Rappelons toutefois, qu’à l’époque, on ne pouvait même pas parler à une IA dans la vraie vie.

Joi AI pourrait-elle devenir votre partenaire de rêve ?

Joi AI n’est pas un chatbot comme les autres ! Elle se distingue par le fait qu’elle peut accompagner les bavardages légers de ses partenaires IA d’images statiques, ce qui reste rare.

En revanche, la majorité des chatbots IA se résume à des voix désincarnées et des animations d’écran. Pourtant, n’avons-nous pas besoin d’images concrètes ou encore de contact physique pour établir une vraie connexion !

Selon la Dre Varma, « L’IA ne va pas disparaître. Elle va continuer à évoluer. Et oui, elle pourra proposer des relations qui semblent faciles, rassurantes même. Imaginez une IA toujours d’accord avec vous, toujours flatteuse, qui ne vous contredit jamais. C’est tentant. Mais ce n’est pas réel. »

« L’enjeu, ce n’est pas de remplacer notre humanité, mais de la soutenir grâce à l’IA. » a-t-elle ajoutée.

Avec les dernières générations de modèles comme Gemini ou ChatGPT, les échanges deviennent si naturels que certains estiment que le test de Turing est déjà dépassé.

Et dans quelques années, ces intelligences seront incarnées dans des robots humanoïdes. C’est à ce moment-là que les choses risquent de devenir vraiment étranges.

Combien de temps avant qu’un mariage entre un humain et un robot IA soit célébré à Las Vegas ?

L’enquête de Joi AI semble absurde à première vue. Et pourtant, elle offre peut-être un aperçu dérangeant des relations futures.

Et vous, qu’en pensez-vous de la relation entre un humain et une IA ? Dites-le dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.