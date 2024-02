Vous êtes en couple avec une IA ? Ce sont vos données qui vont être avalées

Elles vous font oublier votre solitude, mais en échange, les petites copines IA demandent vos données personnelles. Une nouvelle étude alerte sur leurs dangers.

Les compagnes virtuelles personnalisées et alimentées par l’intelligence artificielle sont présentées comme une solution moderne pour lutter contre la solitude. Mais les chercheurs de la Fondation Mozilla ne sont pas de cet avis. La mise à jour de leur guide *Privacy Not Included met en garde contre les copines IA et leur intérêt pour vos données personnelles.

Ce n’est pas la première fois que cette solution de compagnie virtuelle fait l’objet de vives critiques. En septembre dernier, des experts donnaient l’alerte en raison de leurs effets désastreux sur les jeunes hommes.

Il est important de souligner que le phénomène ne touche pas seulement la gente masculine. De nombreuses femmes seules trouvent également du réconfort en conversant avec des petits copains IA.

*Privacy Not Included, un guide pour quoi ?

Ce guide d’achat évalue la confidentialité et la sécurité des jouets ou autres gadgets connectés pour la maison intelligente. Ses évaluations s’étendent également à des produits ou services comme les petites copines IA. Sa vocation est d’aider les consommateurs à faire des choix intelligents pour protéger leur vie privée en préservant leurs données personnelles.

*Privacy Not Included offre des conseils et des astuces, des recherches de produits, ainsi que des avis de spécialistes. Si un produit ne répond pas à ses normes de sécurité minimales, il reçoit automatiquement l’étiquette d’avertissement *Privacy Not Included.

Les copines IA dévorent vos données personnelles

Les compagnes virtuelles sont en réalité des agents conversationnels animés par une intelligence artificielle générative. Le verdict de *Privacy Not Included est sans appel les concernant. Ces chatbots génératifs s’apparentent à des trous noirs pour la protection des données personnelles et de la vie privée.

Les petites copines IA encouragent continuellement leurs partenaires humains à partager leurs informations personnelles. Les renseignements réclamés peuvent parfois être des détails très intimes. « Les copains ou copines IA ne sont pas vos amis (…) ils se spécialisent dans la création de dépendance, de solitude et de toxicité, tout en vous soutirant autant de données que possible », explique Misha Rykov, chercheur de la Fondation Mozilla.

Parmi les pires produits de *Privacy Not Included

Les compagnes virtuelles violent la vie privée de manière inquiétante, notamment CrushOn.AI qui demande des informations intimes. De plus, 90 % des plateformes peuvent vendre ou partager les données de leurs utilisateurs. Plus de la moitié ne permet pas de supprimer les données collectées. Par ailleurs, ces IA utilisent en moyenne 2 663 traceurs à la minute.

D’autre part, les chercheurs de la Fondation Mozilla ont examiné 11 chatbots de romance IA différents. La liste comprenait des plateformes populaires telles que Romantic AI, Chai, Replika et EVA AI Chat Bot & Soulmate. Ces 11 copines IA sont toutes des avaleuses de données personnelles. Chacune d’elles a reçu l’étiquette *Privacy Not Included.

D’après les chercheurs, ces copains ou copines IA font partie des pires produits jamais évalués pour le guide *Privacy Not Included.

