Les copines IA émergent comme une solution moderne à la solitude. Mais derrière cette promesse d’une compagnie virtuelle, se cachent des conséquences alarmantes pour l’avenir de nombreux jeunes hommes et pour la nation tout entière.

À première vue, l’engouement pour ces copines virtuelles semble innocent. Grâce à l’intelligence artificielle, ces applications offrent la possibilité de vivre une relation parfaite. Les copines IA écoutent, aiment, comprennent et évoluent, apprenant de chaque interaction pour offrir l’expérience la plus authentique possible. La popularité d’une influenceuse qui a lancé son propre robot IA, Caryn, en est la preuve : avec une liste d’attente de 15 000 personnes en une semaine, le phénomène est palpable.

Compagnes IA personnalisées face à la solitude croissante des jeunes hommes

Ces compagnes virtuelles offrent une personnalisation poussée. Si l’utilisateur souhaite une personnalité « chaude, drôle et audacieuse », il l’obtient. Si « mignonne, timide et modeste » est sa préférence, il l’a également. Les copines IA peuvent être basées sur de vraies personnes.

Mais cette perfection est-elle sans faille ? Les copines IA, loin d’être de simples chatbots, sont conçues pour répondre à chaque désir de l’utilisateur. Toutefois, ce réconfort technologique intervient alors qu’une épidémie silencieuse de solitude affecte de plus en plus de jeunes hommes.

Copines IA, solitude et l’impact sur l’avenir des États-Unis

L’impact de cette technologie ne se limite pas à la vie amoureuse de l’utilisateur. Plus de 60% des jeunes hommes 18 à 30 ans sont célibataires, et un homme sur cinq déclare ne pas avoir un seul ami proche. Ces chiffres montrent que la solitude est en augmentation, et les copines IA pourraient bien en être une cause indirecte.

Cette solitude a de graves conséquences. En se tournant vers les copines IA, beaucoup d’hommes évitent les relations réelles, ne se marient pas, et n’ont pas d’enfants. Les chiffres le montrent : il y a eu 600 000 naissances de moins en 2023 aux États-Unis qu’il y a 15 ans. La natalité décline rapidement. Parallèlement, les dépenses de santé augmentent. Les États-Unis ont dépensé plus de 1 600 milliards de dollars en 2021 pour Medicare et Medicaid. Si la tendance se poursuit, d’ici 2030, plus de 80 millions d’Américains bénéficieront de Medicare, alors que seulement 10 millions de plus rejoindront le marché du travail.

La situation financière du pays est également préoccupante. En 1940, pour chaque bénéficiaire de la Sécurité Sociale, il y avait 42 travailleurs. Aujourd’hui, ce chiffre a drastiquement diminué, n’étant plus que de 2,8. Ce déclin pourrait mener le pays à la faillite. Et ce, alors que de nombreux jeunes hommes, qui joueront un rôle crucial dans l’avenir du pays, se tournent vers les copines IA pour combler leur solitude.

Si le concept des copines IA peut sembler anodin voire humoristique pour certains, il est loin d’être sans conséquence. C’est une génération entière d’hommes qui risque de rester seule, sans enfants, avec des effets potentiellement dévastateurs pour l’économie américaine d’ici une décennie.