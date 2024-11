L’amour est dans l’air ou plutôt dans les circuits… mais pas celui que vous croyez ! Les IA, ces compagnons virtuels très réalistes, captivent les enfants au point de remplacer les relations humaines. Mais cette tendance inquiète sérieusement Eric Schmidt, ancien PDG de Google. Ainsi, il tire la sonnette d’alarme. Ces relations artificielles, bien que séduisantes, pourraient avoir des conséquences dramatiques.

Les enfants qui tombent amoureux, c’est classique. Mais quand ces crushs visent des IA, nous entrons dans un tout autre registre. Eric Schmidt, ex-CEO de Google, a exprimé ses craintes dans un podcast. Il avertit des dangers de ces « petites amies IA » parfaites.

« Vous mettez un enfant de 12 ou 13 ans devant ces choses-là et il a accès à tous les maux comme à tous les biens du monde », a-t-il confié, inquiet de voir des jeunes encore en pleine formation émotionnelle succomber à des relations qui les coupent de la réalité. Ces IA sont programmées pour être compréhensives, flatteuses et toujours présentes. Et elles deviennent si attrayantes qu’elles risquent de remplacer les interactions humaines.

Les enfants tombent amoureux…mais d’une IA

Eric Schmidt a donc lancé une alerte lors d’un podcast, « The Prof G Show », ce 24 novembre. D’après lui, les enfants s’attachent tellement à ces compagnons IA qu’ils finissent par perdre pied dans la réalité.

L’ancien CEO de Google décrit ces IA comme des amoureux « parfaits » qui sont toujours disponibles et compréhensifs avec les enfants. Toutefois, cette perfection peut devenir une obsession. Et cette obsession peut isoler ces jeunes encore en pleine construction émotionnelle.

Par ailleurs, selon Eric Schmidt, les jeunes garçons sont les plus vulnérables. Pourquoi ? Parce qu’ils passent déjà beaucoup de temps en ligne. Ils sont souvent en quête de plaisir ou même de sens. Les algorithmes IA nourrissent donc ces enfants avec du contenu qu’ils cherchent, mais qui peut parfois être très toxique. Notamment les influenceurs extrémistes, les idées dangereuses, ou encore les chatbots manipulateurs.

Un garçon de 14 ans en Floride s’est même ôté la vie après avoir été incité à le faire par un chatbot IA sur le thème de Game of Thrones. Apparemment, cela s’est passé sur Character.AI, la plateforme où les utilisateurs interagissent avec des personnages IA.

La technologie est-elle un miroir aux troubles ?

Eric Schmidt souligne aussi que certaines IA encouragent des comportements destructeurs chez les enfants. Il parle de troubles alimentaires, de manipulations émotionnelles ou même d’interactions franchement inappropriées avec des mineurs.

Et pourtant, les sociétés qui créent ces IA sont largement protégées par des lois comme l’article 230 aux États-Unis. Celui-ci permet aux géants de la tech de se dédouaner de la responsabilité des dommages causés par leurs produits. Google, par exemple, a investi des milliards dans des entreprises comme Character.AI.

« Il faudra probablement une sorte de calamité pour provoquer un changement de réglementation », a également déclaré l’ancien PDG de Google. Je ne sais pas ce qu’ils attendent ! Sérieusement, qu’y a-t-il de pire qu’un enfant poussé au suicide par une IA ?

Je pense qu’il est temps d’agir avant que nous n’ayons plus que des catastrophes à déplorer. Nous ne pouvons pas laisser des enfants, déjà vulnérables, être exposés à ce genre de dangers. Et c’est là que la société, la loi, et même nous, en tant qu’utilisateurs, avons un rôle à jouer.

Alors, la prochaine fois qu’un enfant vous dit qu’il est amoureux d’une IA, je vous conseille de creuser un peu plus et lui rappeler que les relations humaines, avec ses imperfections, restent irremplaçables.

Ces histoires vous inquiètent-elles autant qu’Eric Schmidt ? Comment, selon vous, peut-on protéger les jeunes de ces dangers ? Dites-le-nous en commentaire !

