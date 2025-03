Infographie : innovations IA et chatbots en 2025 selon Dydu

Dydu, expert en IA conversationnelle, vient de publier une infographie sur l’évolution du marché de l’IA et des chatbots. En pleine expansion, le marché de l’IA atteindra 500 milliards de dollars d’ici 2028, tandis que celui des chatbots dépassera 47,1 milliards de dollars en 2030. Dydu met en lumière les grandes tendances de 2025 : adoption massive des chatbots, montée en puissance des modèles spécialisés et essor des solutions multi-agents.

Un marché en pleine explosion

Le marché mondial de l’IA devrait atteindre 500 milliards de dollars d’ici 2028, avec une adoption massive dans des secteurs clés. En France, 81 % des entreprises prévoient d’accroître ou de maintenir leurs investissements en IA en 2025. Or, 77 % d’entre elles affirment avoir progressé dans la mise en œuvre de leur stratégie IA en 2024. L’optimisation des opérations informatiques, la gestion de la qualité des données et l’innovation produit figurent parmi les principaux axes d’investissement.

Les chatbots suivent une trajectoire similaire, avec un marché estimé à 47,1 milliards de dollars d’ici 2030. Aujourd’hui, près d’un milliard de personnes utilisent ces outils pour faciliter leurs interactions avec les entreprises. Les consommateurs plébiscitent ces assistants virtuels ! 82 % préfèrent interagir avec un chatbot plutôt que d’attendre un conseiller humain, un chiffre en augmentation de 20 % par rapport à 2022.

Transformations majeures dans les secteurs clés

Les chatbots ne se contentent plus d’offrir un support client basique. Ils s’imposent comme des solutions stratégiques dans des domaines variés. Dans le secteur bancaire, 43 % des clients les utilisent pour gérer leurs transactions et obtenir des conseils personnalisés. Dans l’immobilier, ils facilitent les prises de rendez-vous et permettent d’accéder aux informations sur des biens. C’est le cas même en dehors des horaires d’ouverture. La santé profite également de cette transformation. Selon l’étude, 52 % des patients qui s’appuient sur ces assistants pour consulter leurs données médicales et poser des questions sur leur traitement.

Les ressources humaines sont particulièrement impactées par cette évolution. 92 % des équipes RH considèrent que ces outils jouent un rôle essentiel dans l’automatisation des tâches administratives, notamment la gestion des congés et des frais professionnels. Le recrutement bénéficie également de ces innovations. 58 % des candidats sont désormais à l’aise avec l’idée d’interagir avec un chatbot pour soumettre leur candidature et préparer un entretien.

Toujours plus de modèles plus compacts et spécialisés

L’année 2025 marque l’émergence de modèles de langage plus compacts et spécialisés. Face aux coûts croissants des grands modèles d’IA, les entreprises se tournent vers des Small Language Models (SLMs) et Medium Language Models (MLMs). Ces derniers offrent un équilibre entre efficacité et optimisation des ressources.

Les modèles multi-modaux et les systèmes multi-agents s’imposent également comme des solutions d’avenir. Capables de traiter simultanément texte, image et audio, ces modèles ouvrent la voie à des interactions plus naturelles et à des expériences utilisateur enrichies. Toutefois, ces avancées s’accompagnent de défis éthiques. C’est le cas notamment en matière de biais algorithmiques, de transparence et de protection des données personnelles. En 2025, l’IA conversationnelle ne cesse de progresser. Elle commence à transformer profondément l’expérience client et les stratégies d’automatisation des entreprises. Entre croissance, innovation et responsabilité, les chatbots dotés d’intelligence artificielle continueront d’évoluer.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

