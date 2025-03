Vous utilisez ChatGPT en guise de psy ? Voici pourquoi les professionnels déconseillent

Face à la difficulté d’accéder à un thérapeute, beaucoup se tournent vers l’intelligence artificielle. ChatGPT devient alors une sorte d’oreille virtuelle, un psy toujours disponible. Mais attention : derrière cette aide rapide se cachent des limites que les spécialistes ne cessent de rappeler.

L’intelligence artificielle a commencé à remplacer ou à aider dans certaines professions. Toutefois, certaines carrières résistent encore à cette tendance. Parmi elles, les psychologues (psy) et les spécialistes de la santé mentale ne sont pas facilement remplaçables par l’IA, comme ChatGPT d’OpenAI ou d’autres modèles.

Une conversation virtuelle qui soulage, sur le moment

Certains utilisateurs choisissent ChatGPT en guise de psy. C’est ce qu’a fait Michelle, une Canadienne qui dialogue avec l’outil depuis plus d’un an. Elle l’utilise surtout dans les moments difficiles. Quand elle se sent dépassée, elle ouvre une discussion pour poser ses pensées.

Elle explique que certaines fois, ce simple échange numérique l’a aidée à éviter de s’effondrer. Elle se sentait enfermée dans ses pensées, comme si son esprit tournait en rond pendant des jours. Mais après avoir exprimé ce qu’elle ressentait à l’IA, elle se sentait un peu soulagée.

Dans ses messages, elle demande souvent comment gérer son stress. Elle écrit des phrases très précises, comme : « J’ai du mal à supporter la pression du quotidien. As-tu des astuces concrètes pour rester calme ? » L’outil lui propose alors des exercices de respiration ou des méthodes pour se recentrer.

ChatGPT ne remplace pas son thérapeute, mais l’aide à mieux comprendre certaines notions abordées en séance. Michelle dit qu’elle utilise parfois l’IA pour revoir des stratégies que son psychologue lui a déjà expliquées. Elle apprécie le fait que les réponses soient simples et faciles à relire.

Pour elle, c’est une sorte de complément, pas un remplaçant. Elle précise d’ailleurs qu’elle continue ses rendez-vous réguliers avec un professionnel humain.

En tant que machine, ChatGPT ne perçoit ni les silences ni les regards comme le fait le psy

Selon Laura, une thérapeute expérimentée, la vraie thérapie repose sur les détails invisibles. Elle observe les yeux, les gestes, les tremblements. Elle sent quand une parole sonne faux ou quand une larme est sur le point de couler.

ChatGPT, en revanche, ne voit rien, ne sent rien et ne fait que lire des mots. Selon elle, c’est là que réside le problème. Car il s’agit de souffrances humaines et cela ne peuvent pas être résolues par une suite de textes bien écrits.

D’après Jordan Thomas, spécialiste en traumatologie, l’IA peut même renforcer des pensées toxiques. Jordan Thomas explique que, malheureusement, si l’utilisateur oublie un détail important, la réponse de l’IA peut être inadaptée, voire dangereuse.

Outre cela, l’IA ne sait pas quand une personne est en crise. Elle ne peut pas intervenir si le danger est réel. Et surtout, elle ne peut pas créer ce lien de confiance, si précieux dans la relation d’aide.

Sur les réseaux, de nombreux jeunes racontent qu’ils utilisent ChatGPT pour répondre à leurs problèmes de santé mentale, plutôt que d’aller voir un psy. Alors on a voulu tester ce que ça donnait vraiment et on a demandé à une psychologue ce qu’elle en pensait de nos échanges avec… pic.twitter.com/FHZ8wj9KHN — Brut FR (@brutofficiel) ?ref_src=twsrc%5Etfw">February 14, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">February 14, 2025

Il est vrai que ChatGPT peut être utile, en tout cas, c’est ce que pense Michelle. Elle l’utilise entre deux séances de thérapie. De cette façon, elle garde le cap. Elle revoit certaines idées et reformule ce que son psy lui a déjà expliqué.

Et si elle ne comprend pas une méthode, elle la redemande à l’IA. Avec des mots simples cela l’aide, clairement.

Et pourtant, même Michelle reste prudente. Elle le répète : « Jamais je ne remplacerai mon thérapeute par ChatGPT. »

En parallèle, d’autres personnes pensent à tort que l’IA peut suffire. Mais ce n’est pas le cas. Quoique les réponses puissent sembler justes, elles ne tiennent pas compte de la réalité du patient.

Et surtout, elles ne sont pas confidentielles. Luke Stark, chercheur en IA, explique que les protections des données de santé ne s’appliquent pas ici.

Afin de guérir, l’humain a besoin de chaleur humaine

Dans une thérapie, plusieurs choses comptent : la confiance, l’empathie, le respect de la culture… Et selon de nombreux experts, ces éléments sont essentiels, car ils permettent au patient de s’ouvrir, sans peur.

ChatGPT, en revanche, ne crée pas de lien émotionnel. Il ne voit pas la personne, ne comprend pas son vécu. De plus, il ne peut pas adapter sa parole à la sensibilité de l’autre.

Et ce que dit Luke est percutant : « Ce n’est pas une vraie conversation. On parle à un écran, et d’autres écoutent. »

Quoique certains s’en servent avec intelligence, comme Michelle, la majorité des utilisateurs ignorent ces risques. Ils se confient à une IA sans réaliser qu’il n’y a personne de l’autre côté.

Citons ici un fait important : même les chercheurs en IA reconnaissent que leurs outils ne remplacent pas un thérapeute. Ils peuvent, au mieux, soutenir les professionnels. Mais jamais, ils ne remplaceront une présence humaine.

À mon avis, oui, ChatGPT peut répondre rapidement. J’accepte qu’il puisse offrir des pistes, apaiser temporairement mais il ne peut pas écouter avec le cœur. L’intelligence artificielle ne peut pas s’adapter au rythme d’une personne fragile. Elle ne peut pas détecter une urgence invisible.

Et en ce qui concerne la santé mentale, chaque mot, chaque silence, chaque regard a son importance. Alors oui, ChatGPT peut accompagner mais elle ne peut pas guérir ni remplacer nos psy.

Sincèrement, pensez-vous que cela peut remplacer, même un peu, l’écoute d’un professionnel ? Ou au contraire, trouvez-vous cela risqué ? Dites-le-nous en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.