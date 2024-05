Les humains sont de plus en plus seuls. L’IA peut-elle y remédier ?

Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle dans la santé, des questions surgissent : peut-on faire confiance aux résultats ? Qu'en est-il de l'implication humaine ? Ces préoccupations sont courantes. Et selon Tony Prescott, l'IA pourrait atténuer significativement la solitude humaine.

De plus en plus de personnes déclarent se sentir seules, ce qui impacte gravement leur bien-être. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, une question se pose : l'IA peut-elle réduire la solitude humaine ? Des experts, tels que Tony Prescott, suggèrent que l'IA pourrait non seulement fournir de la compagnie, mais aussi aider les humains à améliorer leurs compétences sociales.

La solitude peut-elle être vaincue par l'IA ?

Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître l'étendue de la solitude. Au Royaume-Uni, environ 7 % de la population, soit près de 4 millions de personnes, souffrent de solitude chronique. Ces individus ressentent souvent ou toujours une profonde solitude.

Aux États-Unis, une étude de Harvard de 2021 montre que plus d'un tiers des Américains éprouvent une grave solitude. Et le pire, les plus touchés sont les jeunes adultes et les mères de jeunes enfants.

Tony Prescott, professeur de robotique cognitive à l'Université de Sheffield, propose une perspective optimiste. Il compare l'interaction avec l'IA à celle que nous avons avec les animaux de compagnie.

Pour lui, l'IA peut offrir une forme d'interaction sociale enrichissante. Dans son livre The Psychology of Artificial Intelligence, il soutient que l'IA peut aider à briser la « spirale descendante » de la solitude.

Celle-ci est souvent marquée par l'isolement qui conduit à une baisse de l'estime de soi, décourageant toute interaction ultérieure.

L'IA comme compagnon et entraîneur social

Prescott suggère que l'IA peut devenir un outil précieux pour perfectionner les compétences sociales. Il mentionne que les interactions avec l'IA pourraient renforcer la confiance en soi des personnes isolées. À ce titre, il voit l'IA non seulement comme un compagnon, mais aussi comme un coach social.

Néanmoins, certains experts sont plus prudents. Sherry Turkle, du MIT, met en garde contre les risques de dépendance aux machines.

Christina Victor, de l'Université Brunel, par exemple, exprime des doutes sur l'authenticité des relations formées avec l'IA. Elle souligne l'importance des relations humaines qui offrent réciprocité et sens.

L'IA générative pour lutter contre la solitude ?



"Pour une personne âgée seule, l'IA générative va complétement changer la donne"



🎙️ @Fsorel pic.twitter.com/7QOA2fNOZh — BFM Business (@bfmbusiness) May 16, 2024

L'IA peut combattre la solitude humaine, mais…

Le chirurgien général américain, Vivek Murthy, a décrit la solitude comme une « épidémie ». Il affirme que cela a un impact sur la santé publique équivalent à fumer jusqu'à 15 cigarettes par jour.

Il faut noter que la solitude est liée à de nombreuses maladies, telles que les maladies cardiaques, la démence, et les accidents vasculaires cérébraux.

Face à cette situation, les entreprises technologiques développent des chatbots plus réactifs. En général, ces IA deviennent capables de reconnaître et de répondre aux émotions humaines.

Récemment, il a été rapporté qu'OpenAI a tenté de faire de Scarlett Johansson la voix de son dernier chatbot, GPT-4o, pour rendre les interactions plus naturelles. Cependant, elle a refusé et OpenAI a suspendu l'option vocale par respect pour elle.

La possibilité que l'IA aide à combattre la solitude est encore en discussion. Les opinions varient largement parmi les experts.

Pendant que certains voient un potentiel considérable, d'autres mettent en avant les défis éthiques et relationnels. Sous prétexte que l'IA peut fournir une présence, ne devons-nous pas aussi chercher à renforcer nos liens humains ?

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.