Pour la génération d’une image AI avec un outil comme Midjourney gratuit, il vous faut assurément le meilleur générateur en ligne. Cet article vous propose une sélection des outils les plus performants pour créer des illustrations uniques et percutantes.

Au vu du nombre grandissant de générateurs AI en ligne sur le marché, il devient de plus en plus difficile de déterminer quel outil utiliser pour obtenir une image satisfaisante. Heureusement, certains modèles restent inchangés et continuent de dominer le podium. Ce comparatif nous permettra de nous y attarder sur ces logiciels spécifiques.

Artspace : un choix sûr et complet ! On aime Système Artbox intéressant

Qualité d’image élevée On aime moins Formule gratuite limitée

Outil assez exigeant en ressources Artspace Le meilleur générateur d’image en ligne Visiter le site Lorsque l’on aborde le sujet du meilleur générateur d’image AI en ligne, Artspace n’est jamais très loin. La raison est toute simple puisqu’il s’agit de l’un des candidats sûrs au titre de numéro un. Comment ? Grâce à un système efficace où l’IA s’attarde réellement sur les prompts et les détails qui sont notifiés. À cela s’ajoutent une fonctionnalité unique nommée Artbox qui permet d’aller au-delà de la simple génération d’image, avec des personnalisations plus poussées. Artspace, c’est aussi un outil prenant et intuitif avec différents guides et même un blog pour aider les utilisateurs à exploiter au mieux l’outil. Une valeur sûre et un outil qui a encore de beaux jours devant lui. Caractéristiques techniques Qualité d’image : HD à 4K

Formats : JPEG, PNG, WEBP

Fonctionnalités : Génération d’images, édition et retouche (Artbox), blogs et guides

Prix : Essai gratuit ; payant à partir de 3,99 €/mois

Leonardo AI : pour des images hautes en couleurs ! On aime Grande diversité de styles

Interface agréable On aime moins Tarifs non équilibrés

Quelques outils non intuitifs Leonardo AI Un outil AI varié en style artistique Visiter le site Considéré comme un photoshop plus accessible, Leonardo AI est un générateur d’image en ligne qui se démarque par une proposition variée, plus diversifiée que la plupart des autres logiciels. En effet, avec cet outil, vous avez l’embarras du choix avec des illustrations en 3D, des images cartoons, des photos réalistes ou encore des œuvres mimant la peinture traditionnelle. Ajoutez à cela une interface intuitive, adaptée à la fois aux experts de l’IA, mais aussi aux nouveaux venus. Pour ceux qui ont des difficultés dans l’utilisation de cet outil, il faut savoir que Leonardo AI propose des webinaires et des différentes techniques d’apprentissage. Un outil qui se veut accessible et ouvre une nouvelle ère du numérique. Caractéristiques techniques Qualité d’image : HD à 4K

Formats : JPEG, PNG, WEBP

Fonctionnalités : Génération d’images, édition et retouche, génération de vidéos, optimisation du flux de travail (Flow State)

Prix : Essai gratuit ; payant à partir de 30 €/mois

Getimg : pour des résultats instantanés ! On aime Système génératif très rapide

Grande variété d’outils On aime moins Interface à optimiser

Quelques bug de ralentissement Getimg Un outil AI varié en style artistique Visiter le site Il est évident qu’un générateur d’image AI en ligne digne de ce nom doit, en plus d’être qualitatif, être rapide dans son processus de génération. Sur ce point, Getimg se présente comme une solution inégalable, en proposant un système génératif quasi-instantané. Si la vitesse est le fer de lance de l’outil, il ne s’agit pas de son seul atout puisque Getimg peut aussi compter sur une large diversité de fonctionnalités. Vous y trouverez un convertisseur d’image pour transformer vos illustrations en vidéos, parfait pour les créateurs de contenus. À cela s’ajoutent des outils additionnels comme un optimiseur d’image, ou un outil de suppression d’arrière. Vous l’aurez compris, Getimg ne se limite pas qu’à la vitesse puisqu’il s’agit de l’un des générateurs d’images les plus complets du marché. Caractéristiques techniques Qualité d’image : HD à 4K

Formats : JPEG, PNG, WEBP

Fonctionnalités : Génération d’images, édition et retouche, images en vidéos

Prix : Essai gratuit ; payant à partir de 15 €/mois

Neuroflash : la solution pour les entreprises On aime Solutions complètes pour les sociétés

Interface vide et non optimisée On aime moins Modèle complexe

Dédié principalement aux entreprises Neuroflash L’outil idéal pour les professionnels Visiter le site Allant bien au-delà de la génération d’image AI, Neuroflash n’en reste pas moins un générateur en ligne, avec quelques ajouts. Ainsi, en plus de pouvoir vous permettre de créer des illustrations de toutes sortes, cet outil vous aide dans la gestion et l’amélioration structurelle et interne de votre organisation. Comment ? par l’intermédiaire d’outils comme l’optimisation SEO, l’analyse de la performance ou encore la gestion web. Du côté des outils IA plus classiques, vous aurez le droit à un chatbot qui n’a rien à envier à GPT ou encore un système de réécriture de contenu. Un vrai couteau suisse technologique pour les experts. Caractéristiques techniques Qualité d’image : HD à 2K

Formats : JPEG, PNG, WEBP

Fonctionnalités : Génération d’images, édition et retouche, automatisation des activités, analyse de la performance

Prix : Essai gratuit ; payant à partir de 45 €/mois

Leap AI : pour tout automatiser ! On aime Idéal pour les projets collaboratifs

Variété des systèmes d’automatisation On aime moins Pas assez intuitif

Plan tarifaire à améliorer Leap AI Le meilleur choix pour les équipes Visiter le site Pour les projets en équipe, qu’ils soient de grandes envergures ou non, Leap est la solution toute trouvée. En effet, cet outil propose bon nombre de fonctionnalités pour automatiser les processus internes de vos activités. Ainsi, il vous est possible d’automatiser vos publications sur les réseaux sociaux, mais aussi vos campagnes, en passant par l’aspect publicité et démarches marketing. Pensé comme une aide pour les créateurs de contenus, cet outil AI fait aussi dans la génération d’images en ligne avec une qualité visuelle au top, mais un certain manque de diversité. En somme, Leap est une réelle solution pour les entreprises et les groupes qui veulent améliorer leurs activités de manière plus technique. Caractéristiques techniques Qualité d’image : HD à 2K

Formats : JPEG, PNG, WEBP

Fonctionnalités : Génération d’images, édition et retouche, chatbot, outils SEO

Prix : Essai gratuit ; payant à partir de 29 €/mois

Imagine.Art : pour contrétiser vos pensées On aime Côté artistique très prenant

Fonctionnalités génératives complètes On aime moins Quelques outils complexes

Peu de fonctionnalités additionnelles Imagine.Art L’outil adapté pour développer sa créativité Visiter le site Si vous avez une imagination débordante mais que le dessin manuel n’est pas pour vous, alors Imagine.art se fera un plaisir de donner vie à vos rêves. Centrés sur l’aspect artistique des images, on retient principalement les visuels et esthétiques bluffant des illustrations produites avec cet outil. Pour permettre à n’importe qui de s’y retrouver, Imagine.art intègre un système de catégorisation pour vous aider à générer un type d’élément bien spécifique. Bien que l’on puisse déplorer un certain manque de diversité, Imagine art un générateur d’image AI en ligne qui excelle dans sa fonction principale. Caractéristiques techniques Qualité d’image : HD à 4K

Formats : JPEG, PNG, SVG

Fonctionnalités : Génération d’images, édition et retouche, chatbot, outils SEO

Prix : Essai gratuit ; payant à partir de 11 €/mois

Aragon AI : des portraits qui font l’unanimité ! On aime Portraits de haute qualité

Réalisme élevé On aime moins Interface complexe

Fonctionnalités limitées Aragon AI Le meilleur choix pour des portraits satisfaisants Visiter le site Si Aragon AI n’est pas un générateur d’image AI en ligne qui parle à tous les mondes, les professionnels y trouveront sans aucun doute leurs comptes. Avec cet outil, il vous est possible de réaliser des portraits de haute qualité. Si le système de génération d’image se limite à des portraits, cette fonctionnalité est, en contrepartie, très bien fournie en termes de personnalisations. Ainsi, il vous est possible de modifier l’arrière-plan, les vêtements et les détails faciaux à votre guise. Un excellent choix pour les professionnels et ceux qui veulent faire bonne impression avec leurs photos. Caractéristiques techniques Qualité d’image : HD à 4K

Formats : JPEG, PNG, WEBP

Fonctionnalités : Génération d’images (portraits), édition et retouche

Prix : Essai gratuit ; payant à partir de 35 €/mois

Méthodologie utilisée pour le comparatif

Pour créer ce comparatif, un plan bien spécifique a été nécessaire afin de déterminer la place de chaque modèle.

Ainsi, nous avons le processus suivant :

Recueil d’informations auprès des sites officiels et différentes autres sources en même temps que le recueil des avis des utilisateurs.

auprès des sites officiels et différentes autres sources en même temps que le recueil des avis des utilisateurs. Analyse des fonctionnalités pour chaque modèle d’outil, en plus de leurs fonctionnalités principales de génération d’image.

pour chaque modèle d’outil, en plus de leurs fonctionnalités principales de génération d’image. Test complet de chaque IA sur l’aspect de la génération d’image en version gratuite, puis payante. Une analyse des autres fonctionnalités a aussi été effectuée.

de chaque IA sur l’aspect de la génération d’image en version gratuite, puis payante. Une analyse des autres fonctionnalités a aussi été effectuée. Synthèse des informations en déterminant les qualités et les faiblesses des offres de chaque outil, incluant également le rapport qualité-prix.

Après ces étapes, il nous a été possible d’établir une liste équilibrée des modèles en fonction des résultats du test et de leurs efficacités.

FAQs

Générateur d’image AI en ligne : est ce un risque pour les artistes ?

Actuellement, les inquiétudes concernant les évolutions et capacités des outils IA sont décuplées.

Si d’autres y voient un remplacement des méthodes traditionnelles et des artistes, il tout à fait possible de voir ça d’une autre manière. En effet, un générateur d’image AI en ligne peut également devenir un outil complémentaire afin de développer la créativité des artistes.

De ce fait, les illustrateurs peuvent utiliser les images comme point de repère pour proposer des illustrations encore plus intéressantes. Par exemple, Dall-E 2 brille par une qualité visuelle élevée, mais peut parfois manquer d’originalité. En l’utilisant à bon escient, un artiste peut combler ces manques et proposer un meilleur résultat.

Pour déterminer quel modèle est le meilleur selon votre utilisation, il est important de se fier à des critères précis.

Si la qualité visuelle et la rapidité de création sont des critères évidents, la diversité des fonctionnalités peut être un critère plus important. Prenons le cas de Midjourney, générateur très connu qui propose aujourd’hui, un site dédié en plus de Discord pour la génération d’image. Cependant, il se cantonne principalement à la création d’illustrations est n’est pas pertinent pour d’autres aspects de la création de contenus.

Aussi, il est important de voir les possibilités de chaque outil et de s’y projeter en fonction.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.