Si vous êtes dans le milieu de la création de contenu, vous vous demandez sans doute continuellement comment rendre votre short vidéo plus captivant. Heureusement, vous êtes au bon endroit puisque nous allons vous fournir le meilleur outil de sous titrages et divers astuces pour être au top.

Il faut savoir que la création de contenu suit est tout un art. En effet, il ne suffit pas de se lancer et de produire en masse, loin de là. Dans cet article, nous vous présentons les astuces essentielles pour rendre votre short vidéo en un contenu plus optimisé, à savoir plus captivant et pertinent.

Pourquoi faut-il avoir un short vidéo au lieu d’un long contenu ?

Cette question est totalement justifiée puisque dans le monde professionnel, on a l’habitude d’entendre que plus un contenu est long et détaillé, et plus il est réussi.

Dans le milieu de la création de contenu, cette règle n’est cependant pas absolue, bien au contraire. En effet, ce monde professionnel vise les internautes, à savoir des personnes qui sont constamment en mouvement sur le web. Aussi, la plupart n’ont ni le temps, ni la patience d’attendre et de regarder une vidéo pendant une bonne quinzaine de minutes. Pire encore, les longues et interminables vidéos ont tendance à faire fuir les potentiels intéressés.

Ainsi, vous l’aurez compris, rendre son long contenu en short vidéo plus captivant est crucial. Voilà pourquoi vous voyez aujourd’hui le phénomène grandissant des shorts ou reels selon les plateformes. Concrètement, ce sont des vidéos d’une minute maximum (ce qui est déjà assez long) qui se concentre sur l’essentiel d’un sujet, d’un événement ou d’un projet en particulier. Clair et précis, le temps c’est de l’argent comme on dit.

Aussi, produire des shorts vous permettra en premier lieu de capter l’attention des internautes. Une fois cela fait, rien ne vous empêche de les rediriger vers des contenus plus longs et détaillés, ce que font déjà les meilleurs créateurs et influenceurs. Plus qu’une tendance, il s’agit donc pour certains professionnels d’un choix primordial.

Les techniques pour transformer au mieux votre short vidéo !

Dans le milieu aussi impitoyable de la création de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes professionnelles, tout peut se décider sur une seule vidéo.

Aussi, il est nécessaire de savoir en permanence comment optimiser son contenu, ici en l’occurrence, rendre son short vidéo en un produit numérique plus impactant.

Comprendre les règles et les caractéristiques de chaque plateforme

Avant de vous lancer tête première dans la création de short vidéo, il faut impérativement connaître les règles officielles et secrets de chaque plateforme.

En effet, que ce soit TikTok, Youtube ou même LinkedIn, chacun de ses réseaux sociaux à leurs codes et différentes manières d’être utilisé. Aussi, il est indispensable de connaître sur le bout des doigts, ou presque, votre plateforme principale de publication. La question est maintenant de savoir quels éléments il faut comprendre. Voici les points importants :

Les règles d’utilisations et de confidentialité : quel type de contenu peut être publié ? Pour quelle durée ? Quelles sont les limités

quel type de contenu peut être publié ? Pour quelle durée ? Quelles sont les limités Les spécificités techniques : le processus de publication, les outils annexes, le fonctionnement de l’algorithme et même les techniques de personnalisation (et de suppression).

le processus de publication, les outils annexes, le fonctionnement de l’algorithme et même les techniques de personnalisation (et de suppression). Le public majoritaire : à savoir la tranche d’âge afin de ne pas être largué et dévoré par la masse abondante des publications.

à savoir la tranche d’âge afin de ne pas être largué et dévoré par la masse abondante des publications. Le type de contenu présent : pour préparer une stratégie de pénétration du marché et rester compétitif.

Il n’est pas question de tout comprendre du premier coup, mais il est au moins nécessaire d’en apprendre un minimum avant de se lancer, surtout dans le cadre d’une activité professionnelle. En connaissant ses points, vous pourrez alors rendre votre short vidéo en contenu captivant plus facilement.

Gérer efficacement le rythme et la durée

Comme son nom peut l’indiquer, un short vidéo est contenu court. Cependant, cette notion n’est pas forcément évidente, surtout si l’on aborde le cas des différentes plateformes sociales.

Dans le cas de Youtube, les shorts durent entre 15 et 60 secondes, ce qui est également le cas des Reels Instagram. Pour TikTok, les Reels ont une durée relative de 40 secondes. LinkedIn quant à lui n’a pas de règle précise, ce qui vous demande un certaine période d’essai.

Facebook est un également un cas à part puisque l’essor de short vidéo n’est pas encore très présent. Comme vous pouvez, cela dépend d’une plateforme à l’autre et il est nécessaire de s’en souvenir. Aussi, il est primordial de s’assurer que ses vidéos possèdent la durée adéquate.

Heureusement, ce phénomène grandissant de création de contenu s’accompagne de plusieurs paramètres parfaitement adaptés pour optimiser les vidéos. Effectivement, il existe aujourd’hui un large choix d’outils de montage, notamment des plateformes IA en ligne qui transforment votre longue vidéo en un short vidéo plus captivant et plus compréhensible. Le plus difficile reste de choisir le bon modèle selon le type de projet. Cependant, en analysant des comparatifs détaillés, vous serez à même de faire le bon choix.

Ajouter des sous-titres

Qui dit contenu court, dit communication courte, ce qui n’est pas forcément du goût de tout le monde.

En effet, il arrive que votre short n’arrive pas à conquérir le cœur des internautes comme vous l’espérez. Si plusieurs raisons peuvent en être la cause, il peut tout simplement s’agir d’un problème de compréhension. Ainsi, il est possible que les clients aient du mal à comprendre les paroles et les voix. Fort heureusement, ce problème n’est pas insurmontable puisqu’il suffit tout simplement d’y ajouter des sous-titres. Effectivement, l’ajout d’un sous-titre est l’une des meilleures solutions pour rendre votre contenu short plus captivant, et surtout toucher un public plus large.

Comment ? Via un outil de sous-titrage pardi ! et vu le nombre croissant d’outil qui voient le jour quotidiennement, vous avez l’embarras du choix. Cependant, si vous cherchez le numéro un, vous avez Submagic, un outil IA qui a déjà fait ses preuves. Au menu : sous-titrage, traduction de sous-titrage, montage vidéo, création de GIF, personnalisation vocale et bien plus encore. Ce qui le distingue vraiment des autres, c’est sa réelle volonté à surprendre, que ce soit par l’intermédiaire de mises à jours régulières ou bien par différentes assistances. Aussi, avec ce type d’outil, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas percer sur le marché.

Personnaliser ses contenus

Il est essentiel de savoir se démarquer, peu importe le milieu professionnel en question, et dans ce milieu de la création, l’originalité vous aide à rendre votre short vidéo beaucoup plus captivant.

Pour y arriver, vous avez divers outils à disposition avec une liste impressionnante : animations, textes uniques, découpage optimisé ou encore création d’avatars. Si Submagic reste l’une des meilleures solutions, vous avez d’autres alternatives, certaines plus rapides, d’autres plus spécifiques. En tant que professionnel, à vous de déterminer sur quel aspect de la création de contenu vous voulez vous spécialiser.

Pas de panique, ce processus ne se fait pas du jour au lendemain et demande également de l’expérience, et même de faire des erreurs. Cependant, y penser dès maintenant vous donnera un réel avantage face à la concurrence. Le plus important, c’est de rester parfaitement alignée avec ce que recherchent vos internautes ou alors de devenir incontournable et de créer vous-même la demande.

Short vidéo : quelle plateforme choisir ?

Vous êtes gonflé à bloc, passionné et avez hâte de commencer, mais vous ne savez pas quel réseau social s’accaparer ? Nous avons ici les réponses à vos tourments.

Pour y répondre clairement, quoi de mieux que de le faire en mentionnant ici les points qui vous permettront de vous décider entre une plateforme et une autre.

Pour optimiser ses activités professionnelles

Il n’y a pas de secret, LinkedIn est LA plateforme numéro une lorsque l’on aborde purement et simplement l’aspect professionnel.

Pour étendre votre réseau, devenir incontournable dans votre métier ou tout simplement inspirer d’autres professionnels, il s’agit clairement du meilleur choix. Aujourd’hui, la plateforme est un peu plus libre, vous permettant de sortir légèrement de votre costume-cravate sans pour autant négliger l’aspect pro. Pour ce réseau, il vous faut donc un type de short vidéo assez technique et surtout, sérieux. Pas de danse ou de challenge, on parle affaire ici.

Pour se créer une image de marque

Lorsqu’on parle de communauté et d’image de marque, Instagram est la plateforme numéro une qui nous vient en tête, et pour de bonnes raisons.

Son système d’algorithme prône les contenus viraux. En résumé, plus vous êtes connus et plus vous êtes mis en avant, simple et clair. Aussi, pour cette plateforme, la stratégie doit être agressive, à savoir être présent en permanence et multiplier les publications. Mais attention, il ne s’agit pas non plus de publier n’importe quoi, il faut un minimum de logique pour vous constituer un feed sain et attrayant. Rendre son short vidéo plus pertinent et captivant au sein d’Instagram demande une certaine doigtée et du travail.

Pour gagner des revenus

Dans cette catégorie, deux choix cornéliens se présentent à vous : TikTok ou YouTube. À noter que le choix dépend de votre vision.

Si vous prévoyez du court-terme, TikTok est assurément la meilleure solution. En effet, avec ce réseau social, vous pouvez être mondialement connu en un jour, mais aussi disparaître des radars le jour même. En effet, le phénomène de vidéo viral est encore plus éphémère avec cette plateforme. Quant aux revenus, il vous faut savoir comment les rendre rentable et avoir une bonne stratégie.

Il est vrai qu’avec YouTube, vous pouvez prendre beaucoup plus de temps, mais les revenus peuvent devenir plus intéressants et la notoriété est plus stable. Cependant, cette plateforme vous demandera de vous constituer une base solide, des contenus réglés comme du papier à musique et une réelle volonté.

À vous donc de choisir en fonction de vos besoins, mais aussi de votre vision à long et à court-terme.

