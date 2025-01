Magic Clips, l’outil automatisé phare de Submagic 

Découvrez comment Magic Clips, fonctionnalité de Submagic, révolutionne la création de vidéos courtes grâce à son intelligence artificielle avancée. Cet outil transforme vos vidéos en extraits pertinents en quelques clics. Adapté aux créateurs de contenus sur TikTok ou YouTube, il simplifie le processus tout en maximisant l’impact de vos publications.

La fonctionnalité phare de Submagic, à savoir Magic Clips, est devenue incontournable pour les créateurs souhaitant booster leur visibilité en ligne. Grâce à son système d’automatisation, il analyse les vidéos pour générer des clips engageants. Ce service allie simplicité d’utilisation et efficacité, répondant ainsi aux besoins des professionnels du contenu.

Magic Clips, un must-have pour tous les créateurs de contenus !

Magic Clips, une fonctionnalité innovante de Submagic, révolutionne la création de contenus en simplifiant et en automatisant le découpage de vidéos en clips engageants.

Ce module, particulièrement apprécié des créateurs sur les plateformes comme TikTok et Instagram utilise une intelligence artificielle avancée pour analyser une vidéo. Plus précisément, il en extrait les moments forts et les transforme en clips optimisés pour les réseaux sociaux.

L’un des grands atouts de Magic Clips réside dans son efficacité. En effet, grâce à son algorithme, il identifie les segments les plus pertinents en fonction de la tonalité, du contenu et de l’intensité émotionnelle. Résultat ? Un gain de temps considérable pour les créateurs. Ainsi, ces derniers n’ont plus à scruter manuellement leurs vidéos pour trouver les extraits les plus percutants. En quelques clics, Magic Clips produit des formats courts, prêts à captiver une audience toujours plus exigeante.

Pour créer un clip avec Magic Clips, l’utilisateur importe simplement sa vidéo sur la plateforme Submagic. Une fois le fichier chargé, l’outil scanne et analyse le contenu à l’aide de son IA intégrée. En un instant, les clips sont générés, et il est possible de les ajuster directement dans l’interface intuitive de Submagic. Ce processus fluide permet d’optimiser le temps passé sur la production et d’obtenir un contenu parfaitement adapté à ses objectifs.

Ainsi, Magic Clips Submagic répond aux besoins des créateurs de contenus modernes en leur offrant une solution rapide, performante et facile d’utilisation. En intégrant cet outil dans leur flux de travail, les professionnels peuvent se concentrer sur l’essentiel : créer et partager des vidéos qui marquent les esprits.

Submagic, une valeur sûre en termes de fonctionnalité - janvier 2025

En matière de création et d’édition de vidéos, Submagic s’impose comme une solution incontournable.

Avec des outils puissants comme Magic Clips, cette plateforme ne se contente pas de simplifier la vie des créateurs de contenus . En effet, elle redéfinit leurs standards de productivité et de créativité. La polyvalence de Submagic repose sur une combinaison unique d’intelligence artificielle et d’ergonomie. Les fonctionnalités proposées permettent de répondre à des besoins variés, qu’il s’agisse de découper des vidéos, d’ajouter des sous-titres ou encore de traduire automatiquement le contenu. Magic Clips Submagic, par exemple, incarne cette vision en offrant un service clé-en-main pour produire des extraits courts, mais terriblement efficaces. Ainsi, Submagic s’adresse principalement aux créateurs de contenus digitaux : influenceurs, marketeurs, vidéastes. Ces publics trouvent dans Submagic un allié précieux pour maximiser l’impact de leurs vidéos. Tout cela en économisant des heures de travail manuel. En quelques clics, la plateforme leur permet de transformer une simple idée en un projet professionnel, prêt à être partagé.

