Agents IA : catalyseurs de la performance B2B

Les agents IA ne sont plus une promesse future mais une réalité opérationnelle. Les entreprises qui savent les orchestrer marquent déjà une avance décisive.

Matthieu Congy, co-fondateur de Linkr, défend une vision radicalement nouvelle de l’intelligence artificielle en entreprise. Loin du simple assistant, il voit émerger des agents IA capables d’exécuter des processus complexes, de manière autonome et continue. Un changement silencieux, mais profond, qui rebat les cartes de la performance. Car l’enjeu n’est plus la technologie, mais son orchestration.

D’un copilote ponctuel à une orchestration permanente

Pendant que beaucoup considèrent encore l’intelligence artificielle comme un assistant, certains ont franchi un cap. Dans ces entreprises pionnières, des agents numériques autonomes exécutent des tâches en continu, sans intervention humaine immédiate. La nuit, ils testent, structurent, documentent. Le jour, les humains valident, arbitrent et pilotent. L’écart de productivité ne vient plus des outils, mais de la manière dont ils sont organisés.

« Le vrai sujet n’est pas l’IA, mais l’orchestration », insiste Matthieu Congy. Ce n’est plus une question de support, mais de conception systémique. Comme le code a pu être industrialisé, les fonctions support (finance, RH, conformité, relation client) peuvent désormais être orchestrées par des agents spécialisés.

Une nouvelle échelle de performance

Trois modèles se dessinent. Dans le premier, l’humain exécute tout. Dans le second, l’intelligence artificielle assiste ponctuellement, mais l’humain garde le contrôle total. Dans le troisième, l’humain cadre les règles, les agents opèrent. Le saut est exponentiel : de 1x à 5x, puis à 20x, voire 60x lorsque les agents agissent en autonomie nocturne et que les humains auditent ensuite.

Cette montée en puissance n’est pas qu’un fantasme technologique. Elle repose sur des prérequis concrets : gouvernance claire, traçabilité rigoureuse, auditabilité intégrée. Car sans contrôle, l’automatisation devient un risque.

Orchestrer plutôt qu’automatiser

L’enjeu n’est donc plus l’intégration de l’IA, mais la transformation des chaînes de valeur. Le rôle de l’humain évolue : moins dans le « faire », plus dans la supervision, la structuration, l’orchestration. Savoir faire travailler ensemble agents numériques et collaborateurs devient une compétence centrale.

Les organisations qui embrassent cette logique ne parlent plus de digitalisation mais de refonte continue de leur fonctionnement. Elles créent des systèmes souples, interconnectés, adaptables. Les autres resteront prisonnières d’une logique outil, avec des gains limités. Puisque les technologies s’uniformisent, la différence ne viendra plus de leur possession, mais de leur mise en musique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

