Apple prépare une tablette qui pourra contrôler toute votre maison

Apparemment, le géant à la pomme croquée nous a concocté une nouveauté. Il s’agit d’un écran fixé à votre mur, prêt à piloter toute votre maison en un clic. D’ici mars 2025, Apple dévoilera sa « tablette murale IA » de six pouces. Un gadget intelligent bien pensé pour transformer notre façon de vivre au quotidien. Éclairages, sécurité, température… et si un seul appareil gérait tout cela ?

Apple s’apprête à faire un grand pas dans l’univers de la maison connectée avec une tablette de contrôle centralisée. Baptisée « tablette murale IA », cet écran de six pouces pourrait s’intégrer discrètement dans votre maison. Ainsi, elle deviendra le point de commande de tous vos appareils connectés. Selon Bloomberg, cette nouvelle tablette pourra être montée au mur, posée sur un support de table ou même fixée sur un bras robotisé pour plus de flexibilité. Prévue pour mars 2025, elle promet de transformer l’expérience domotique et de placer Apple au cœur de votre maison intelligente.

Toute la maison dans le creux de votre main avec la nouvelle tablette IA d’Apple

Depuis quelque temps, des bruits de couloirs enflamment la toile sur un nouvel appareil d’Apple. Il s’agit d’une sorte de tablette de contrôle pour la maison. L’écran, directement fixé au mur, est donc capable de piloter tous vos appareils connectés.

Mark Gurman, le journaliste bien informé de Bloomberg, a confirmé qu’Apple sortira cet appareil pour l’année 2025. Il le décrit également comme un appareil « à la manière de l’Amazon Echo Hub ». Mais avec cette petite touche Apple qui fait toute la différence.

Je pense que cet écran intelligent (s’il voit bien le jour), pourrait être le centre de contrôle ultime de votre maison. Grâce à la compatibilité HomeKit, vous pourrez gérer les lumières, surveiller les caméras de sécurité, ajuster les thermostats et même interagir avec Siri pour lancer des commandes vocales.

Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste, a même laissé entendre qu’Apple pourrait élargir sa gamme domotique d’ici 2026 avec l’arrivée de caméras de sécurité.

Quelles seront les caractéristiques de l’écran intelligent ?

Apple aurait opté pour un design proche de celui de l’iPad. Mais la tablette IA est un peu plus compacte avec un écran de six pouces entouré de bords épais. L’écran viendra avec un appareil photo intégré et une batterie rechargeable. L’appareil fonctionnera donc de manière autonome une fois installé. Toutefois, elle nécessitera un iPhone pour la configuration initiale.

Cet écran pourrait également être équipé de capteurs de proximité. L’idée, c’est d’ajuster les informations affichées en fonction de votre distance par rapport à l’écran. Par ailleurs, avec la fonction Handoff, vous pourriez basculer des tâches d’un appareil à l’autre. Apple envisagerait aussi une version haut de gamme avec un bras robotisé pour incliner et faire pivoter l’écran automatiquement.

Cet appareil sera disponible dans deux finitions dont l’argent et le noir. Apple a aussi, semble-t-il, conçu plusieurs types de supports. Dont un qui inclut des haut-parleurs pour transformer l’écran en véritable hub multimédia. Un peu comme la tablette Pixel de Google. Et pour l’interface, ce sera « un mélange du système d’exploitation de l’Apple Watch et du mode veille récemment lancé par l’iPhone ».

Alors, qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à accueillir cette tablette murale dans votre maison ? Comment l’utiliseriez-vous ? Dites-nous tout dans les commentaires !

