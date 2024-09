Minimax : pourquoi cette IA vidéo chinoise rivale de Sora fait le buzz ?

MiniMax, une nouvelle étoile montante en Chine, fait sensation avec son modèle de conversion de texte en vidéo, Video-1. Dans un monde technologique où la concurrence est féroce, cette IA vidéo chinoise, rivale de Sora, attire tous les regards.

La start-up chinoise MiniMax a lancé son premier générateur de vidéos basé sur l'IA. Video-1 est maintenant accessible sur son site officiel. Cet outil offre aux utilisateurs une nouvelle façon de créer du contenu vidéo à partir de simples textes. Le ring est dominé par des géants comme OpenAI avec Sora, mais MiniMax est prêt à rivaliser.

MiniMax Video-01 : un rival sérieux pour Sora d'OpenAI

Une nouveauté a vu le jour dans l'univers de l'IA générative. Il s'agit du MiniMax video-01, lancé discrètement début septembre. La start-up qui l'a conçue est soutenue par Alibaba et Tencent. Par ailleurs, tout le monde semble l'adorer sur les réseaux sociaux, en Chine et en Occident.

Le samedi 31 août, à Shanghai, les développeurs de Minimax ont tenu une première conférence. Là, ils ont dévoilé ce nouvel outil vidéo. Avec ce modèle, une simple description textuelle se transforme en vidéo de 6 secondes, et cela, en seulement deux minutes.

Depuis l'apparition des extraits du modèle Sora en février, une douzaine de modèles similaires ont vite émergé en Chine. Toutefois, MiniMax Vidéo-01 se démarque par son interface épurée et ultra-intuitive. En plus, l'application facilite l'expérience utilisateur avec des tutoriels intégrés.

L'application offre aussi un support multilingue natif, ce qui facilite la création de vidéo internationale. En outre, Minimax Vidéo-01 prend en charge des vidéos en résolution 1280×720 à 25 images par seconde. Il vous permet également des mouvements de caméra cinématographiques.

Une version améliorée en cours pour défier les meilleurs

Le fondateur de la start-up Yan Junjie a expliqué aux journalistes : “Nous avons en effet réalisé des progrès significatifs dans la génération de modèles vidéo et, sur la base des évaluations et des scores internes, nos performances sont meilleures que celles de Runway dans la génération de vidéos.”

Mais malgré ces déclarations optimistes, plusieurs modèles d'IA concurrents restent en tête. Par exemple, Runway Gen-3, Dream Machine et Kling. Ces derniers proposent des vidéos de 10 secondes et un mode pro pour une génération plus longue.

MiniMax travaille aussi sur une version 02 avec des améliorations comme la conversion d'images en vidéos et aussi des clips de 10 secondes, et peut-être même plus. La startup promet donc une mise à jour rapide, dans les semaines à venir.

L'IA vidéo chinoise a déjà montré qu'elle peut générer des mouvements humains hyperréalistes. Comme les gestes précis des mains, une précision que peu d'outils concurrents peuvent égaler.

Et vous, quelle est votre expérience avec les IA de génération vidéo ? Avez-vous testé MiniMax ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire !

