Accord à 200 M$ : Snowflake renforce son alliance IA avec Anthropic

Snowflake injecte 200 millions dans son duo avec Anthropic. Le but est de renforcer leur relation pour pouvoir intégrer les modèles Claude directement dans son écosystème.

Grâce à ce nouvel accord, les deux partenaires vont aider plus de 12 600 clients à utiliser des agents capables de gérer des analyses complexes. Ce, sans transférer leurs données vers des services externes.

Qu’est-ce que ce partenariat implique pour Snowflake ?

Le partenariat élargi permet à Snowflake d’intégrer Claude Sonnet 4.5 et Claude Opus 4.5 à son environnement Cortex AI. Cette intégration rend possible l’utilisation d’agents à même d’explorer des données structurées ou non, avec une simple instruction en langage naturel. Les entreprises accèdent ainsi à des modèles conçus pour garder le contexte nécessaire à des analyses complexes.

Snowflake place cette intégration au cœur de « Snowflake Intelligence », son agent conçu pour unifier les connaissances d’une organisation. Les utilisateurs peuvent piloter leurs données sans quitter l’écosystème de la plateforme. Ils bénéficient d’un environnement où les informations restent protégées par les règles de gouvernance déjà établies.

Cette approche répond à un problème fréquent chez les DSI, à savoir le risque lié au transfert de données sensibles vers des systèmes externes. En conservant les modèles d’Anthropic au sein de l’infrastructure de Snowflake, les entreprises gardent le contrôle sur leurs données. Elles peuvent ainsi passer de l’expérimentation à un usage intensif avec plus de sérénité.

Et la prochaine étape ?

Les clients communs utilisent déjà des milliards de jetons Claude chaque mois via Snowflake Cortex AI. La nouvelle étape consiste à activer des agents en mesure de raisonner sur des données financières ou opérationnelles. Ils doivent expliquer leur démarche plutôt que se limiter à produire une simple réponse textuelle.

Snowflake estime que cette approche améliore la compréhension interne des analyses générées par l’IA. Les équipes métier peuvent suivre les étapes et vérifier les raisonnements produits par les agents. Cela facilite le passage à des usages plus ambitieux dans les secteurs réglementés comme la santé ou la finance.

Le PDG de Snowflake, Sridhar Ramaswamy, évoque une collaboration conçue pour produire des innovations concrètes. Il affirme que l’accord forme un cadre rare dans lequel les deux sociétés s’investissent sur plusieurs années. Il parle aussi d’une relation basée sur une dynamique éprouvée auprès de clients communs dans le monde entier.

Cette annonce intervient alors que Snowflake affiche des résultats financiers en nette hausse. L’entreprise annonce un chiffre d’affaires trimestriel de 1,21 milliard de dollars, en croissance de 29 %. Elle précise aussi avoir dépassé les 2 milliards de dollars de revenus annuels sur AWS Marketplace et avoir lancé un groupe de travail avec Accenture.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.