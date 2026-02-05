Andreessen Horowitz lève 15 milliards et mise gros sur l’infrastructure IA

Andreessen Horowitz, mieux connu sous le nom d’a16z, vient de finaliser l’une des plus grandes levées de fonds de capital-risque de ces dernières années. L’entreprise a sécurisé 15 milliards de dollars.

Une partie de cette somme, à hauteur de 1,7 milliard de dollars, a été spécifiquement allouée à son groupe dédié à l’infrastructure pour l’intelligence artificielle. Pour info, ce pôle spécialisé joue déjà un rôle central dans l’accompagnement d’un ensemble de startups d’IA de premier plan.

Parmi elles, OpenAI, ElevenLabs, Ideogram, Fal, Black Forest Labs ou encore Cursor. L’équipe a couvert des domaines allant du développement de modèles aux outils et plateformes.

Cette récente réallocation de capitaux confirme la conviction d’a16z selon laquelle la valeur durable de l’IA se construira davantage au niveau des infrastructures que sur la seule couche applicative.

A noter bien sûr que d’autres parties de cette levée seront quand même consacrées au soutien des entreprises en croissance ( 6,75 milliards). Et aussi à des investissements stratégiques d’intérêt national (1,12 milliard). Ce, selon Reuters.

Les priorités stratégiques de l’IA

Jennifer Li, associée générale au sein du pôle Infrastructures d’a16z, a été l’architecte principale de cette stratégie. Elle supervise des investissements tels qu’ElevenLabs, récemment valorisée à 11 milliards de dollars, ainsi que Ideogram et Fal.

Li a présenté une vision détaillée de la phase de développement à venir de l’IA. Mais aussi des secteurs où les investissements sont considérés comme prioritaires par la firme. Selon elle, deux dynamiques structurelles sont en train de remodeler le paysage de l’IA.

D’une part, la pénurie croissante de talents expérimentés constitue un frein significatif pour les startups. Cela limite leur capacité à se développer rapidement et à concrétiser leurs innovations.

D’autre part, elle souligne l’importance encore sous-estimée des infrastructures de recherche. Or, elles sont essentielles pour la manière dont les systèmes d’IA collectent, organisent et exploitent l’information à grande échelle. Elles deviennent même progressivement un facteur clé de compétitivité.

Quelles tendances définissent le supercycle actuel de l’IA ?

Li a également détaillé les types de startups spécialisées en IA qui réussissent actuellement à attirer des financements de capital-risque. Ce qui nous offre un aperçu précieux des priorités des investisseurs et des orientations futures du marché.

Ces sujets ont été explorés lors d’un récent épisode d’Equity. Dans ce dernier Julie Bort, rédactrice en chef de la section Venture and Startups, a échangé avec Li sur la perception d’Andreessen Horowitz du supercycle actuel de l’IA et des pressions structurelles qui le façonnent.

Cette discussion a permis de comprendre que l’ampleur des ressources investies dans l’infrastructure d’IA dépasse largement le cadre des seules startups financées par le capital-risque et des grandes entreprises technologiques.

Et qu’elle fournit une indication précieuse sur la manière dont les capacités d’IA sont susceptibles d’évoluer et de se répandre à travers l’ensemble des secteurs économiques.

Qu’est-ce que cela implique ?

Pour les PME et acteurs technologiques, comprendre les domaines où des investisseurs comme a16z concentrent leurs ressources est essentiel pour anticiper les tendances. Cela permet également de mieux planifier leurs stratégies technologiques sur le long terme.

D’ailleurs, les difficultés de recrutement de talents mises en avant par Li ne concernent pas uniquement les jeunes startups. La concurrence pour attirer des experts en IA s’intensifie rapidement.

Dans ce contexte, les organisations de toutes tailles pourraient rencontrer des retards ou des limitations dans l’intégration de solutions d’IA avancées.

Parallèlement, l’accent mis sur les infrastructures de recherche traduit une évolution stratégique visant à optimiser l’indexation, l’accès et l’exploitation des données. Pour info, ces éléments sont essentiels pour améliorer l’efficacité des systèmes d’IA dans des environnements opérationnels réels.

Ces dynamiques soulignent également autre chose. La nécessité pour les dirigeants d’entreprise d’adopter une approche plus globale et fondamentale dans leurs projets d’IA.

Plutôt que de se concentrer exclusivement sur des outils ponctuels ou des gains immédiats. Les organisations pourraient devoir réévaluer leurs feuilles de route, renforcer les compétences internes via la formation, développer des partenariats externes et consolider leurs capacités de recherche et de gestion des données.

En parallèle, l’évolution rapide des infrastructures d’IA génère de nouveaux gains de productivité. Cependant, elle impose aussi de nouvelles pressions concurrentielles. Ce qui rend indispensable une évaluation continue des risques et des opportunités pour rester aligné avec la transformation du marché et des technologies.

