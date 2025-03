Ce robot-serpent annonce la fin des forages coûteux et invasifs

Enterrer des lignes électriques est un défi coûteux et complexe. Les méthodes actuelles entraînent souvent des perturbations et nécessitent des travaux lourds.

Désormais, un robot-serpent inspiré du ver de terre pourrait offrir une alternative plus rapide et plus économique. Développé par des chercheurs de la Case Western Reserve University, il combine efficacité, respect de l’environnement et réduction des coûts.

Ce robot utilise un principe de locomotion péristaltique, semblable à celui des vers de terre. Son corps, divisé en plusieurs sections, s’ancre dans le sol avant de se contracter pour avancer. Grâce à ce mode de déplacement, il navigue avec précision sans risquer d’endommager les infrastructures souterraines.

Les méthodes de forage traditionnelles restent coûteuses et peuvent provoquer des dégâts. Contrairement à ces techniques invasives, le robot se faufile dans des espaces restreints avec une grande agilité. Avec un rayon de courbure d’à peine 1,5 mètre, il contourne les obstacles sans difficulté.

Une installation plus rapide et moins coûteuse

Les techniques classiques d’installation de conduits nécessitent plusieurs étapes successives. Ce robot, en revanche, réalise le forage et la pose des conduits en une seule opération. Cette innovation permet de réduire considérablement les délais et les dépenses liées aux travaux souterrains.

Le département de l’énergie des États-Unis soutient ce projet par le biais du programme GOPHURRS. Ce programme, doté d’un budget de 34 millions de dollars, finance des initiatives visant à améliorer les infrastructures souterraines. La Case Western Reserve University a ainsi reçu 2 millions de dollars pour développer cette technologie prometteuse.

Le biomimétisme comme moteur d’innovation

S’inspirer de la nature pour concevoir des solutions technologiques plus performantes n’est pas une idée nouvelle. Le biomimétisme, qui consiste à reproduire des mécanismes naturels, représente une grande avancée dans de nombreux domaines.

L’institut italien de technologie a récemment conçu un robot-ver de terre mesurant 45 cm et pesant 605 grammes. Ce prototype reproduit fidèlement les mouvements de son modèle vivant. Ces avancées montrent que les mécanismes biologiques peuvent être adaptés à des applications industrielles concrètes.

Des bénéfices économiques et écologiques

L’impact économique de cette innovation pourrait être considérable. Une réduction des coûts d’installation accélérerait le déploiement des réseaux souterrains tout en optimisant les budgets d’infrastructure. Cette solution, plus abordable, permettrait d’investir davantage dans l’amélioration des services urbains.

L’aspect environnemental constitue également un avantage considérable. Les méthodes traditionnelles de forage causent généralement des dégâts aux sols et aux écosystèmes. En limitant ces perturbations, le robot inspiré du ver de terre offre une alternative plus respectueuse de l’environnement.

Ce robot-serpent pourrait bien transformer le secteur des infrastructures urbaines. En facilitant l’installation des câbles souterrains, il pourrait être appliqué à d’autres domaines comme les réseaux de télécommunications ou d’eaux.

Toutefois, son intégration à grande échelle nécessitera des ajustements réglementaires. Si elle prouve son efficacité sur le terrain, elle pourrait devenir une référence pour l’installation des infrastructures souterraines.

