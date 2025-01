Énergie géothermique : Borobotics lance son robot foreur

Imaginez puiser directement dans les profondeurs de la Terre pour chauffer votre maison. Grâce à une innovation de la start-up suisse Borobotics, ce rêve devient réalité. Leur robot de forage autonome, surnommé Grabowski, promet de rendre l’énergie géothermique accessible à tous, même dans de petits jardins ou parkings.

Avec seulement 13,5 cm de diamètre et 2,8 mètres de longueur, Grabowski est une véritable prouesse technologique. Contrairement aux foreuses traditionnelles, cette machine compacte fonctionne à l’électricité, se branche sur une simple prise et creuse silencieusement. « Nous pouvons maintenant forer là où c’était impensable auparavant », affirme Moritz Pill, cofondateur de Borobotics.

Les capteurs intégrés détectent les matériaux rencontrés, ajustent le forage et scellent automatiquement les trous si nécessaire. Bien que la profondeur maximale soit limitée à 500 mètres, cela suffit amplement pour répondre aux besoins des particuliers, selon la start-up.

L’Union européenne, via son plan REPowerEU, vise l’installation de 43 millions de pompes à chaleur d’ici 2030. Les pompes géothermiques, bien que plus efficaces que les systèmes à air, restent marginales en raison de leur coût élevé et des contraintes d’installation. Borobotics entend lever ces obstacles grâce à son robot autonome. Une équipe réduite peut gérer simultanément plusieurs chantiers. Ainsi, cela optimise les délais et les coûts.

Torsten Kolind, investisseur spécialisé dans le domaine de la géothermie, confirme : « Dès que le coût diminue, le marché s’ouvre massivement. »

L’énergie propre à l’horizon

La chaleur terrestre est une source d’énergie inépuisable et constante, idéale pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Aujourd’hui, les bâtiments consomment près de la moitié de l’énergie mondiale, principalement pour le chauffage et la climatisation. Les datacenters, eux aussi, figurent parmi les plus grands gouffres énergétiques en alimentant une infrastructure numérique gigantesque. Les pompes à chaleur géothermiques, jusqu’à trois fois plus efficaces qu’une chaudière à gaz, offrent une solution écologique et économique.

L’essor des technologies géothermiques est porté par des investissements massifs. En 2024, les start-ups du secteur ont attiré 650 millions de dollars de financements. Des entreprises comme Fervo Energy, soutenue par Bill Gates, ou Eavor, avec son « radiateur souterrain » en Allemagne, montrent l’intérêt croissant pour cette énergie propre.

Borobotics, bien que jeune, entend rivaliser avec ces géants. Après une levée de fonds de 1,38 million d’euros, la start-up prévoit de tester Grabowski en conditions réelles cette année.

L’Europe, prête à rivaliser avec les États-Unis ?

L’Europe, dotée de conditions géothermiques favorables et d’une forte tradition de chauffage urbain, est bien placée pour exploiter cette ressource. « Contrairement au gaz ou au charbon, la géothermie est une solution renouvelable, stable et géopolitiquement sûre », souligne Kolind.

Avec des innovations comme Grabowski, l’avenir de l’énergie géothermique semble prometteur. Elle va offrir une alternative écologique et pérenne à une époque où chaque choix énergétique compte.

